Vor 71 Jahren kam ein Gangster-Drama in die Kinos, das Quentin Tarantino entscheidend beeinflusste – und Stanley Kubrick davon abhielt, weitere Crime-Filme zu drehen. Hier erfahrt ihr, um welches Meisterwerk es geht.

Vor 71 Jahren kam ein Gangster-Drama in die Kinos, das Quentin Tarantino entscheidend beeinflusste – und Stanley Kubrick davon abhielt, weitere Crime-Filme zu drehen. Hier erfahrt ihr, um welches Meisterwerk es geht.hat in einem Zeitraum von 46 Jahren gerade einmal 13 Spielfilme inszeniert – doch diese haben vollends ausgereicht, um ihm ewigen Legendenstatus zu sichern.

Angesichts von monolothischen Klassikern wie „“ kann man allerdings leicht vergessen, dass der 1999 verstorbene New Yorker am Anfang seiner Karriere zwei ziemlich geradlinige, mit einer Lauflänge von jeweils unter 90 Minuten äußerst kompakte Noir-Krimis gedreht hat: „ Im Anschluss ist Kubrick nie wieder zu diesem Genre zurückgekehrt – was vor allem daran lag, dass in der Zwischenzeit), der sich schon vor Jahren aus der kriminellen Welt zurückgezogen hat. Im Zuge einer Pechsträhne lässt er sich jedoch zu einem letzten großen Coup verleiten: Gemeinsam mit seinem jungen Schützling Paolo (“ die französische Nouvelle Vague ein, eine der prägendsten Filmströmungen überhaupt.

Advertisement

Vier Jahre zuvor leistete Jean-Pierre Melville mit „Drei Uhr nachts“ aber entscheidende Vorarbeit. Aufgrund des geringen Budgets drehte er nicht in aufwändigen Studiosets, sondern mit einer Handkamera an Originalschauplätzen. Das hatte einen damals völlig neuartigen Stil zur Folge, der Elemente des amerikanischen Genre-Kinos mit dokumentarischem Realismus verknüpfte – nicht unähnlich zu dem, was Godard und seine Mitstreiter einige Zeit später zu einem der prägenden Elemente ihrer Ästhetik machten.