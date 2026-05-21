"Der perfekte Geheimnis"-Folge startet am 22. Oktober: "Der perfekte Urlaub" mit Star-Ensemble und neuer Idee

Der Film "Das perfekte Geheimnis" mit einem Star-Ensemble um Elyas M'Barek begeisterte über 5 Mio. Menschen und war der erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres. Nun startet die Fortsetzung "Der perfekte Urlaub" am 22. Oktober in den Kinos. Bora Dagtekin hat erneut die Regie übernommen und auch das Drehbuch geschrieben. Der Film zeigt einen chaotischen Kurztrip in den Süden und neue Geheimnisse.

Der Film "Das perfekte Geheimnis" mit einem Star-Ensemble rund um Elyas M'Barek begeisterte über 5 Mio. Menschen und war der erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres.

Das war 2019. Sieben lange Jahre mussten Filmfans bislang auf eine Fortsetzung warten. Doch nicht mehr lange: Am 22. Oktober startet "Der perfekte Urlaub" in den Kinos.

Bora Dagtekin hat erneut die Regie übernommen und auch das Drehbuch geschrieben. BILD zeigt exklusiv den ersten Teaser. Der Film zeigt einen chaotischen Kurztrip in den Süden. Sie müssen sich untereinander die Frage stellen: Gibt es ein Leben nach den Wahrheiten, die sie gefunden haben, oder ist ihre Freundschaft vorbei?

Wieder geht es heiß her. Star-Ensemble: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Diana Amft, Florian David Fitz, Frederick Lau und Jessica Schwarz haben "Der perfekte Urlaub" 2025 auf Mallorca gedreht. Neu dabei sind u.a. Diana Amft, Maria Dragus, Caroline Frier und Daniel Zillmann. Wie ist die Idee zu einer Fortsetzung entstanden?

Bora Dagtekin sagt zu BILD: "Ich habe mich immer gefragt, was aus den Charakteren aus dem perfekten Geheimnis geworden ist. Reden sie wieder miteinander? Wem wurde verziehen, wer hat noch eine Rechnung offen? Wurden beim Handyspiel wirklich alle Geheimnisse offenbart?

Das Ferienhaus auf Mallorca wurde im ersten Teil schon erwähnt. Und dort treffen die Freunde – nicht ganz freiwillig – im zweiten Teil wieder aufeinander. Ob es der perfekteUnd weiter: "Das Publikum kann sich auf Spaß, bissige Dialoge und neue Geheimnisse freuen. Wer würde mit diesem tollen Ensemble nicht gerne in den Urlaub fahren!





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