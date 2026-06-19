Die Zubereitung von Kaffee ist nicht nur von der Qualität der Bohne abhängig, sondern auch von der Qualität des Wassers, mit dem der Kaffee zubereitet wird.

Der perfekte Kaffee beginnt nicht mit der Bohne - sondern mit dem Wasser! Viele greifen ganz selbstverständlich zum Leitungswasser, wenn sie morgens ihre Maschine anwerfen.

Doch genau hier kann der Geschmack schon kippen. Denn nicht nur die Bohne entscheidet über das Aroma, sondern auch das Wasser in der Tasse. Bei der Zubereitung spielt vor allem der Härtegrad eine zentrale Rolle. Hartes, kalkhaltiges, beziehungsweise sehr weiches Wasser beeinträchtigt maßgeblich die Getränkequalität beim Kaffee.

Der Härtegrad wird in Grad deutscher Härte (°dH) gemessen. Entscheidend ist der Anteil von Calcium und Magnesium. Viel davon bedeutet hartes Wasser, wenig davon weiches Wasser. Laut Experten kommt die Kaffeesäure bei Wasser mit geringer Karbonhärte stärker zum Vorschein.

Zu viel Härte schadet auch. Dem Kaffee fehlt es geschmacklich an Volumen und Differenzierung. Dazu kommen Inhaltsstoffe wie Kalk, die einen muffigen Beigeschmack hinterlassen können. Die Kaffee-Experten raten deshalb zu frischem, sauerstoffhaltigem Wasser.

Optimal sei ein Karbonhärtegrad zwischen 3°dH und 6°dH bei einem pH-Wert von 6,5 bis 7,5. Die ideale Gesamthärte liegt demnach bei 4 bis 10 °dH. Nur so können sich die Aromen richtig entfalten und der Kaffee schmeckt am Ende angenehm. Manche setzen statt Leitungswasser auf Mineralwasser aus der Flasche.

Auch das enthält Kalk und kann das Aroma beeinträchtigen. Besser ist es, das Leitungswasser zu filtern, etwa mit einem Durchlauffilter oder einem ähnlichen Tool. Das verbessert nicht nur den Geschmack, sondern schont auch die Maschine. Die Filterung kann auch dazu beitragen, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern.

Die Filterung des Leitungswassers kann auch dazu beitragen, die Gesundheit zu verbessern, indem man sich von Mineralien und Spurenmetallen befreit, die im Wasser enthalten sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Filter gleich wirksam sind und es daher wichtig ist, sich für eine gute Qualität zu entscheiden





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