Der perfekte Popcorn-Maker für dein Zuhause

Entdecken Sie den SILVERCREST Popcorn-Maker von Lidl, ein Heißluftgerät, mit dem Sie fettarmes Popcorn zu Hause zubereiten können. Laut Produktangaben schafft das Gerät bis zu 60 Gramm Popcorn in weniger als drei Minuten.

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Der Besuch im Kino steht für die meisten Menschen nicht nur in Verbindung mit Filmhighlights, sondern auch mit leckerem Popcorn und Genuss. Ob süß, salzig oder mit Butter verfeinert: Popcorn schafft also genau diese gemütliche Stimmung, die man sonst oft nur aus dem Kino kennt. Popcorn ist vor allem bei spannenden Filmen ein Must-have. In diesem Video zeigen wir euch, welche Horrorfilm-Highlights ihr 2026 nicht verpassen solltet.

Der SILVERCREST Popcorn-Maker von Lidl ist ein Heißluftgerät, mit dem ihr fettarmes Popcorn zu Hause zubereiten könnt. Laut Produktangaben schafft das Gerät bis zu 60 Gramm Popcorn in weniger als drei Minuten. Der Popcorn-Maker zügig und ist durch den Ein- und Ausschalter unkompliziert zu bedienen. Der Popcorn-Maker hat einen abnehmbaren Deckel, Antirutschfüße für einen sicheren Stand und einen integrierten Messlöffel, der gleichzeitig als Butterschmelzschale genutzt werden kann.

Mit 1100 Watt eignet sie sich gut für Filmabende, Partys oder den schnellen Snack zwischendurch. Der transparente Deckel mit Nachfüllöffnung ist praktisch, weil ihr den Popvorgang beobachten könnt. Sie arbeitet mit Rührfunktion, Antihaftbeschichtung und kann mit Öl und Zucker verwendet werden. Dadurch eignet sie sich besonders gut, wenn ihr Popcorn direkt aromatischer zubereiten möchtet.

Sie verwandelt laut Produktangaben einen Löffel Popcornmais in weniger als drei Minuten in 35 bis 50 Gramm Popcorn. Deckel und Messlöffel sind abnehmbar, die Bedienung erfolgt über einen einfachen Kippschalter. Für echtes Kino-Feeling könnt ihr das Popcorn in große Schüsseln oder kleine Papiertüten füllen. So kann sich jede Person ihre eigene Portion nehmen und nach Geschmack würzen.

Wenn ihr möchtet, bereitet einfach eine salzige, eine süße und eine etwas ausgefallenere Variante vor. Zum Beispiel mit Karamell, Paprika, Parmesan oder Schokolade. Dadurch wirkt der Snack direkt besonderer und ist trotzdem schnell zubereitet. Die Kino-Highlights im Dezember Obwohl er immer noch im Kino läuft: Amazon schnappt sich den erfolgreichsten Film des Jahre





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