Bora Dagtekin hat mit "Der perfekte Urlaub" eine Fortsetzung zu "Das perfekte Geheimnis" geschrieben und inszeniert. Das dritte Kapitel der Freundesgruppe startet am 22. Oktober 2026 in den deutschen Kinos. Das komplette Ensemble ist dabei, darunter die Stars Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz und weiter.

Der Teaser zu "Der perfekte Urlaub" ist online und verspricht, dass das Ensemble aus "Das perfekte Geheimnis" seinen chaotischen Abend mit einem noch chaotischeren Urlaub fortsetzt.

Einige Monate nach dem Handyspielabend wagen die Freund*innen einen Kurztrip in den Süden. Während das Off-Campus-Team von Staffel 2 ihre zweite Runde auf Sendung macht, startet am 22. Oktober 2026 die Fortsetzung des Erfolgsfilms "Der perfekte Urlaub" in den deutschen Kinos. Der Regiedirektor ist Bora Dagtekin, der auch das Drehbuch geschrieben hat.

Das komplette Ensemble kehrt zurück, darunter Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz und Florian David Fitz. Neu dabei ist Diana Amft als beste Freundin von Carlotta. Der erste Teil "Das perfekte Geheimnis" sahen über fünf Millionen Menschen im Kino und konnte sich in den Kinojahrescharts von 2019 durchsetzen. Die Original-Rechte an "Das perfekte Geheimnis" basieren auf einem italienischen Film, der die Vorlage lieferte.

Hat die Fortsetzung tatsächlich EINZELLEBEN auch einen Weltrekord erzielt? Bora Dagtekins ehestädtige Regiearbeit erwarb den Zuschlag und noch mehr Zuschauer warten sehnsüchtig auf die Fortsetzung





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