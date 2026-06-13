Die Justizminister haben beschlossen, den 'Pöbel-Paragraph' zu ändern, um die Beleidigung von Kommunalpolitikern zu beschränken. Die Reform soll die vielen Anzeigen reduzieren, die gegen Spitzenpolitiker eingereicht wurden.

Der ' Pöbel-Paragraph ' soll entschärft werden. In Deutschland gibt es besondere Vorschriften für Beleidigung en gegen Spitzenpolitiker. Diese Vorschriften sollen reformiert werden, um die vielen Anzeigen zu reduzieren.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Ex-Minister Robert Habeck hatten mit Beleidigungen zu tun. Die Justizminister haben beschlossen, den 'Pöbel-Paragraph' zu ändern, um die Beleidigung von Kommunalpolitikern zu beschränken. Die Reform soll die vielen Anzeigen reduzieren, die gegen Spitzenpolitiker eingereicht wurden. Die Bundesländer Baden-Württemberg und Sachsen haben den Antrag gestellt, den Paragraphen zu ändern.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich erklärte, dass die Erfahrungen aus der Strafverfolgungspraxis zeigen, dass die Erweiterung des Paragraphen zu Unsicherheiten geführt hat. Die Justizminister haben beschlossen, die Strafvorschrift zu ändern, um die Beleidigung von Kommunalpolitikern zu beschränken. Die Reform soll jetzt vom Bundesjustizministerium vorbereitet werden. Die SPD hat sich gegen die Reform ausgesprochen, da die A-Länder dem Vorschlag nicht zugestimmt haben. Die Gesetzesänderung muss jetzt vom Bundesjustizministerium vorbereitet werden





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