Nach zwei Unentschieden und zwei Niederlagen meldet sich St. Pauli mit einem 2:0 zurück. Der Sieg bringt nicht nur neue Schlagkraft – auch die Defensive musste sich beweisen.

Nach zwei Unentschieden und zwei Niederlagen meldet sich St. Pauli mit einem 2:0 zurück. Der Sieg bringt nicht nur neue Schlagkraft – auch die Defensive musste sich beweisen.

Hamburg - Nach dem Heimsieg gegen den VfL Bochum nahm Marcell Rapp eine Anleihe aus der Boxersprache.

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"Wir wollten mehr Punch entwickeln", sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli nach dem 2:0-Erfolg seines Teams: "Und den hatten wir. " Die fehlende Schlagkraft war in den vergangenen vier Spielen ohne Sieg das große Problem der Kiezkicker. Nun aber kehrten die Hamburger nach zwei Unentschieden und zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurück. Auch weil Rapp dem Team Volldampf von Beginn an verordnet hatte: Youssoupha Niang - der 20 Jahre alter Leihspieler vom 1. FC Köln erzielte seinen ersten Profitreffer - und Tomoya Ando waren jeweils zu Beginn der zwei Halbzeiten erfolgreich.

"Das frühe Tor hat uns in die Karten gespielt, danach haben wir viel Druck gemacht", sagte Defensivspezialist Eric Smith, der Niangs Treffer mit einem Flankenlauf über die rechte Seite vorbereitet hatte. "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt so offensiv gespielt habe, vielleicht in der U7 oder so. " Torschütze Niang gab zu Protokoll: "Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns und auch für mich ist es eine Erlösung, dass ich jetzt mein erstes Tor geschossen habe.

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Das gibt natürlich Selbstbewusstsein. Ich versuche zwar, mich nicht verrückt zu machen, aber natürlich mache ich mir Gedanken, wenn es lange nicht klappt. Jetzt hat es funktioniert und ich will dran bleiben.

"Zur Wahrheit gehörte aber auch, dass die Hanseaten nach dem bärenstarken Einstieg in die Partie die Kontrolle wieder verloren. Ein Remis zur Pause wäre für die Gäste durchaus verdient gewesen.

"Wir haben eigentlich kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht", sagte VfL-Mittelstürmer Philipp Hofmann: "Gerade in der ersten Hälfte hatten wir viele Chancen. Wenn du St. Pauli aber so einlädst, ist es schwer, Spiele zu gewinnen.

" In der Phase der Bochumer Stärke bewiesen die Hanseaten aber defensive Stabilität. Oder um in der Boxersprache zu bleiben: Stehvermögen.

"Wir haben zuletzt viel gesprochen. Und heute hat man gesehen, dass die vielen Kleinigkeiten, die wir umgesetzt haben, dafür sorgen, dass wir zu null spielen", sagte Smith.

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"Ich freue mich, dass wir aus unseren Fehlern gelernt haben. "Auch St. Paulis Kapitän David Nemeth hob die Leistung der Defensive hervor: "Wir haben gut verteidigt. Das war auch wichtig. Es war wichtig zu sehen, dass wir keine Chancen zulassen, wenn wir tief stehen und konsequent verteidigen", sagte der Innenverteidiger aus Österreich.

Einen weiteren Schönheitsfehler hatte auch Coach Rapp noch entdeckt. Nach dem 2:0 blieben zu viele Chancen ungenutzt, um das Spiel schon sehr viel früher in den sicheren Hafen zu bringen.

"Wir hätten das dritte Tor machen müssen", brachte es der 47-Jährige auf den Punkt. In der Gesamtbetrachtung überwog beim Hamburger Trainer aber das Positive.

"Alles in allem bin ich sehr zufrieden", sagte Rapp. "Auch wenn nicht alles gut war, sind wir heute glücklich. " Mit 15 Punkten überholte St. Pauli die Bochumer und kletterte auf Platz acht. Noch wichtiger: Der Abstand zum Tabellenkeller wuchs deutlich an.

Am nächsten Samstag steht für die Hamburger das Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden auf dem Programm. Für den Schweden Eric Smith ist klar: "Wir müssen genauso weitermachen. Das ist die nächste Herausforderung. " Das Herz des Boxers soll dann auch in Sachsen schlagen.