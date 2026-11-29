Mit „Der Schmollfisch“ wird das nächste Kinderbuch als Animationsfilm für die ganze Familie umgesetzt. Im April 2027 erscheint der Film in den deutschen Kinos. Hier ist der erste Trailer:

Mit „Der Schmollfisch“ wird das nächste Kinderbuch als Animationsfilm für die ganze Familie umgesetzt. Im April 2027 erscheint der Film in den deutschen Kinos. Hier ist der erste Trailer:“, der auf dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Marcus Pfister aus dem Jahr 1992 basiert, oder der im Januar 2027 startende Kinofilm „Mr. Fish ist permanent schlecht gelaunt und zieht ein Schmollgesicht.

Sein größter Wunsch ist es, dass man ihm einfach seine Ruhe lässt. Als allerdings das Seedrachenmädchen Pip in seinem Leben auftaucht, endet diese Ruhe. In Pip stecken viel Energie, Abenteuerlust und eine große Portion gute Laune – damit ist sie das komplette Gegenteil von Mr. Fish. Durch ein Missgeschick wird das Zuhause der beiden ungleichen Meerestiere zerstört, weshalb sie sich auf die Suche nach einem mysteriösen Fisch begeben.

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Die Rede ist von Shimmer , einem sagenumwobener „Wunschfisch“, dem man nachsagt, jeden Wunsch erfüllen zu können. Wusstet ihr schon, dass wir die „Regenbogenfisch“-Stimmen Luna Wedler und Jannik Schümann in unserer Redaktion zu Besuch hatten? Mehr erfahrt ihr hier: "Da ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen": Die "Regenbogenfisch"-Stimmen Luna Wedler und Jannik Schümann zu Besuch in der FILMSTARTS-Redaktion *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link.