Elon Musk soll nach Börsengang der größte Vermögenswert der Geschichte haben. Das Unternehmen SpaceX soll mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar eine Gesamtbewertung von nahezu 1,765 Billionen Dollar anstreben.

Der reichste Mensch der Welt: Elon Musk soll nach Börsengang der größte Vermögenswert der Geschichte haben. Laut Forbes hat Elon Musk ein Vermögen von 826 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen SpaceX soll mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar eine Gesamtbewertung von nahezu 1,765 Billionen Dollar anstreben. Musk hält einen Anteil von etwa 42 Prozent an SpaceX und soll auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten. Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen allerdings in einem krassen Kontrast zu dem angestrebten Börsenwert. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar.

Ein Grund sind die hohen Kosten für die Entwicklung der großen Rakete Starship. Den Investoren wird die SpaceX-Aktie aber als große Wette auf die Innovationskraft Musks verkauft, ähnlich wie bei dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla. Musk spricht von Flügen zum Mars, einer Stadt auf dem Mond und KI-Rechenzentren im All. SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm.

Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink. Musk brachte in SpaceX auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein. Der Konzern wurde bei dieser Fusion laut Medienberichten insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet





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