Der richtige Sonnenschutz: So schützen Sie Ihre Haut effektiv vor UV-Strahlen

Experten erklären, warum die Menge der Sonnencreme entscheidend ist und wie man den passenden Lichtschutzfaktor für den eigenen Hauttyp wählt.

Endlich ist die Zeit gekommen, in der die Sonne wieder intensiv vom Himmel strahlt und die Menschenmassen die Freibäder sowie die Ufer der Seen stürmen.

Das Gefühl von Wärme auf der Haut ist für viele eines der schönsten Erlebnisse des Jahres und bringt eine unbeschreibliche Lebensfreude mit sich. Doch während wir die goldenen Stunden im Freien genießen, lauert eine unsichtbare Gefahr: die ultraviolette Strahlung. Viele Menschen unterschätzen die langfristigen Auswirkungen der Sonnenbestrahlung, da ein Sonnenbrand oft erst Stunden später sichtbar wird.

Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass die Haut ein Gedächtnis besitzt und jede ungeschützte Minute in der Sonne das Risiko für vorzeitige Hautalterung und schwerwiegende Erkrankungen erhöht. Wer es beim Eincremen schleifen lässt, riskiert bleibende Schäden an der Epidermis. Ein zentrales Problem bei der Anwendung von Sonnenschutzmitteln ist die Menge. Die meisten Anwender tragen ihre Sonnencreme viel zu dünn auf, was dazu führt, dass der auf der Verpackung angegebene Lichtschutzfaktor in der Realität niemals erreicht wird.

Dermatologen weisen darauf hin, dass für einen effektiven Schutz etwa zwei Milligramm Creme pro Quadratzentimeter Haut benötigt werden. Um dies im Alltag einfacher handhabbar zu machen, empfehlen Experten die sogenannte Teelöffelregel. Demnach benötigen Vorschulkinder etwa vier Teelöffel, was etwa zwanzig Millilitern entspricht. Schulkinder sollten fünf Teelöffel beziehungsweise fünfundzwanzig Milliliter verwenden, während Erwachsene mindestens sechs Teelöffel oder dreißig Milliliter für den gesamten Körper benötigen.

Für kleinere Körperpartien gibt es zudem die Zwei-Finger-Regel: Für das Gesicht und den Hals sowie für einen einzelnen Arm sollten jeweils zwei Fingerlängen an Creme verwendet werden. Die Beine benötigen aufgrund ihrer Fläche eher drei bis vier Fingerlängen. Ein hilfreicher Tipp ist es, die Creme in zwei Etappen aufzutragen. Zuerst wird die Hälfte verteilt, man wartet, bis diese eingezogen ist, und trägt dann die zweite Schicht auf.

Neben der Menge ist die Art der Anwendung entscheidend. Ein weit verbreiteter Fehler ist es, die Sonnenmilch intensiv in die Haut einzumassieren. Wenn die Creme zu stark verrieben wird, verliert sie einen Großteil ihrer schützenden Wirkung. Stattdessen sollte ein gleichmäßiger Film auf der Haut verteilt werden, ohne die Substanz tief einzureiben.

Ebenso wichtig ist das regelmäßige Nachcremen. Viele Nutzer verlassen sich auf die Angabe wasserfest auf der Tube, doch Experten betonen, dass wasserfest nicht gleichbedeutend mit wischfest ist. Beim Abtrocknen mit einem Handtuch, durch starkes Schwitzen oder beim Baden wird die Schutzschicht mechanisch entfernt oder durch Schweiß verdünnt. Daher muss nach jeder Badeeinheit oder bei längeren Aufenthalten in der Sonne zwingend nachgecremt werden, um Lücken im Schutzfilm zu schließen.

Die Wahl des richtigen Lichtschutzfaktors, kurz LSF, ist ebenfalls ein kritischer Punkt. Idealerweise sollte der LSF das zwei- bis dreifache des aktuellen UV-Index betragen.

Zudem ist ein umfassender UVA-Schutz unerlässlich, da diese Strahlen tiefer in die Haut eindringen und die Kollagenstruktur schädigen. Die Wahl des Faktors hängt stark vom individuellen Hauttyp ab. Menschen mit sehr heller Haut sollten je nach Intensität der Sonnenstrahlung einen LSF zwischen zwanzig und fünfzig plus wählen. Personen mit einem dunkleren Teint sind zwar etwas resistenter, sollten aber dennoch einen LSF von fünfzehn bis dreißig verwenden.

Besonders schutzbedürftig sind Babys, die gar nicht erst der direkten Sonne ausgesetzt werden sollten, sowie Kinder, für die ein sehr hoher Schutzfaktor von fünfzig plus ratsam ist. Auch Senioren müssen aufpassen, da ihre Haut im Alter dünner und empfindlicher wird, weshalb hier ein LSF zwischen dreißig und fünfzig empfohlen wird. Zuletzt sollte man sich nicht blind auf den Schatten verlassen. Viele glauben, dass ein Aufenthalt unter einem Baum oder einem Sonnenschirm ausreichend Schutz bietet.

Tatsächlich entspricht der Schatten eines Baumes lediglich einem LSF von fünf bis fünfzehn, und ein Sonnenschirm bietet oft nur einen Schutzfaktor von fünf bis zehn. Zudem wird die Strahlung durch Reflexionen an hellen Oberflächen wie Sand, Wasser oder Hauswänden massiv verstärkt, was die Gefahr von Verbrennungen auch im Schatten erhöht.

Ein bewusster Umgang mit der Sonne, die Kombination aus ausreichend Creme, schützender Kleidung und dem Meiden der Mittagssonne ist daher der einzige Weg, um die Sommertage sicher und gesund zu genießen





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