Der riskante Flugzeug-Stunt aus "Eraser": Authentische Action ohne digitale Hilfe

Ein ikonischer Stunt aus dem 90er-Jahre-Film "Eraser" wurde unter realer Gefahr und ohne computergestützte Sicherungen gedreht. Arnold Schwarzenegger und sein Stunt-Team setzten auf praktische Effekte, um eine bis heute fesselnde Szene zu schaffen.

Die ikonische Actionszene aus dem Film " Eraser " aus den 1990er Jahren, in der John Kruger, gespielt von Arnold Schwarzenegger , aus einem Flugzeug springt und sich im Fallschirm verfängt, während das Flugzeug ihn fast trifft, wurde nicht am Computer erzeugt, sondern unter realer Gefahr gedreht.

Der Stunt-Man Guy Manos und sein Team führten die Sequenz ohne digitale Sicherheitsnetze durch, was die Lebensgefahr für den Darsteller authentisch machte. Regisseur Chuck Russell betonte, dass die Stuntleute tatsächlich fielen und sich in echten Fallschirmen verhedderten. Diese praktische Ausführung verleiht der Szene eine besondere Intensität und Authentizität, die viele heutige computergenerierte Effekte nicht erreichen. Selbst Schwarzenegger nahm an einem Descender-Rig teil, einer normalerweise Stuntleuten vorbehaltenen Technik, die ihn mit hoher Geschwindigkeit von einer Studio-Decke abseilte.

Die gesamte Produktion - von der Storyboard-Phase bis zum Schnitt - erforderte erheblichen Aufwand, um einen bleibenden Action-Moment zu schaffen, der die Ära praktischer Effekte repräsentiert





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