In Erlangen hat es kürzlich eine verstörende Entwicklung gegeben. Der Begriff des Antichristen wird oft mit vielen Namen in Verbindung gebracht. In Erlangen wird er als Gleichstellungsbeauftragte bezeichnet. Das Volksfest Bergkirchweih hat eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang gespielt.

In der Stadt Erlangen hat es kürzlich eine verstörende Entwicklung gegeben. Der Begriff des Antichrist en wird oft mit vielen Namen in Verbindung gebracht. In Erlangen wird er als „ Gleichstellungsbeauftragte „ bezeichnet.

Das Volksfest Bergkirchweih, das am 1. Juni endet, hat eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang gespielt. Es gibt Stimmen, die fordern, dass unanständige Lieder während des Festes nicht mehr gespielt werden sollten. Ein bestimmtes Lied, „Skandal um Rosi„ von der Spider Murphy Gang, ein Nummer-1-Hit aus dem Jahr 1981, ist in diesem Zusammenhang erwähnt worden.

Dieses Lied feiert die Zivilcourage einer Prostituierten und ist auch für den Sperrbezirk relevant. Der Spiegel schreibt, dass das Lied diesen alten Beruf romantisiert. Es gibt auch eine Erinnerung an eine Geschichte aus der Bibel, in der Jesus eine Prostituierte besucht und ihre Sünden vergeben lässt. Kritiker würden Jesus heute als „sexistischer Sektenführer„ bezeichnen.

Es gibt jedoch auch Berichte, dass das Lied „Skandal um Rosi„ trotz der Kritik während des Volksfestes oft gespielt wurde. Die Menschen würden laut mitsingen und das Lied mit Freude aufnehmen. Es ist auch möglich, dass in Zukunft Rosi und die Spider Murphy Gang gemeinsam mit Jesus in den Himmel gehen werden, während die Gleichstellungsbeauftragten und die Redakteure des Spiegel in der Hölle „10 nackte Friseusen„ von Mickie Krause hören müssen





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