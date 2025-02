Der SC DHfK Leipzig engagiert ein Beratungsunternehmen und einen Sponsor, um die Unternehmensergebnisse zu analysieren und das Controlling zu verbessern. Diese Maßnahmen sollen dem Verein helfen, in der Zukunft weiterzuwachsen und seine Mitarbeiter optimal zu schulen.

In der „besten Liga der Welt“ sieht es aktuell aus wie im Deutschen Bundestag vor 55 Jahren. In Bonn gab es damals nur Rot, Schwarz und Gelb, die Bundesliga unterteilt sich auch in drei Fraktionen. Die „Big Six“, früher auch als die „großen Vier“ bekannt, dominieren die Liga. Die Puffer-Parteien dahinter regieren das Niemandsland. Und unten geht es um das sportpolitische Überleben und die Wiederwahl fürs Oberhaus.

Was die Fraktionen eint: Mitglieder aus allen Teilen könnten Unterstützung und kluge Ratschläge gebrauchen. Ein Verein geht dabei bewusst den Weg, nicht nur in der eigenen Suppe zu kochen. \A propos kochen: In den letzten Tagen kochten gleich doppelt Gerüchte hoch. Der SC DHfK Leipzig habe – erstens – ein Beratungsunternehmen engagiert, um die SC DHfK Handball Verwaltung GmbH zielführend zu analysieren. Und bei den Sachsen soll – zweitens – ein Partner und Sponsor dem Klub zusätzliches Controlling-Personal zur Verfügung gestellt haben, um unter anderem Einblick ins Leipziger Rechnungswesen zu bekommen. \Günther über die Unternehmens-Beratung: „Wir haben einen ganztägigen Mitarbeiter-Workshop mithilfe unseres langjährigen Sponsors gemacht, um uns so aufzustellen, dass wir weiter wachsen können.“ Auch das angebliche Controlling durch einen langjährigen Partner soll vor allem dazu dienen, Mitarbeiter und Verein für die Zukunft besser aufzustellen: „Sie haben Expertise reingebracht, die uns hilft und unsere Mitarbeiter schult, wie wir unser Controlling besser aufstellen können. Sie coachen und begleiten unsere Mitarbeiter. Wir können von einer AG, die 60 Millionen Umsatz macht und bei uns Partner ist, als wachsendes Unternehmen davon profitieren. Das ist eine echt gute Sache.





