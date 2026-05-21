Der SC Freiburg unterlag im Europa-League-Finale gegen Aston Villa mit 0:3, doch der bloße Weg ins Finale ist ein historischer Erfolg für den Club. Mit seinen Prinzipien von Jugendarbeit, Kontinuität und intelligenter Wirtschaft zeigt Freiburg, dass man auch ohne Millionen-Transfers zu europäischen Erfolgen gelangen kann. Trainer Julian Schuster führte seinen Herzensverein in nur seiner zweiten Saison bis ins Finale und beweist damit, dass es im modernen Fußball unterschiedliche Erfolgswege gibt.

Der SC Freiburg ist am 22. Mai 2024 im Finale der UEFA Europa League mit 0:3 gegen Aston Villa unterlegen. Obwohl das Ergebnis deutlich ausfiel, stellt dieser Erfolg des süddeutschen Clubs einen Meilenstein dar, der über rein sportliche Aspekte hinausgeht.

Dass es die Freiburger überhaupt bis ins Finale einer internationalen Klubwettbewerb geschafft haben, ist ein beeindruckendes Zeichen für ihren besonderen Weg im modernen Fußball. Zunächst überwiegen natürlich die negativen Gefühle nach einer klaren Niederlage im Finale. Die Freiburger standen zum ersten Mal in ihrer über sechzigjährigen Vereinsgeschichte in einem internationalen Finale und wollten diesen historischen Moment natürlich auch erfolgreich gestalten. Nicht nur sportlich, sondern auch finanziell hätte ein Sieg enorme Bedeutung gehabt.

Aston Villa hatte sich in den vergangenen Jahren für hunderte Millionen Euro ein Team zusammengekauft, das zu den stärksten und wohlhabendsten Clubs Englands gehört. Die Engländer gelten als qualitativ beste Mannschaft der gesamten Europa-League-Saison. Alleine die Marktwerte der Spieler von Aston Villa übersteigen die der Breisgauer um ein Vielfaches. Der Club verfügt über einen gigantischen Etat und kann sich die besten Spieler des europäischen Marktes leisten.

Dagegen bildet der SC Freiburg einen klaren Gegensatz in der europäischen Fußballlandschaft. Er setzt bewusst auf Jugendarbeit, Kontinuität und eine gewisse Beschaulichkeit statt auf große Namen und teure Transfers. Ein vierzig Millionen Euro teurer Transfer oder ein neuer Star-Trainer an der Seitenlinie, wie es bei Villa gang und gäbe ist, ist in Freiburg nicht möglich und auch nicht gewollt.

Stattdessen haben die Freiburger eindrucksvoll gezeigt, wie weit man es mit echtem Teamgeist und vollem Einsatz auf dem internationalen Parkett schaffen kann. Die Fans in Istanbul schwiegen auch beim Stand von 0:3 nicht, sondern skandierten pausenlos Lieder für ihren SC. Sie feierten damit einen Verein, der nach allen klassischen Regeln des europäischen Fußballs eigentlich nichts in einem internationalen Finale zu suchen hätte, sich seinen Platz dort aber dennoch redlich verdient hat.

Über viele Jahrzehnte waren die Freiburger lediglich ein sogenannter Fahrstuhlklub ohne größere internationale Ambitionen. Jahr für Jahr hofften die Verantwortlichen lediglich darauf, nicht wieder in die zweite Liga abzusteigen. Der Club hatte nie einen besonders großen Etat, keinen übermächtigen Sponsor und kein eigenes Talent, das für eine Riesensumme ins Ausland wechselte. Stattdessen setzt der SC konsequent auf Bescheidenheit, langfristige Kontinuität und kluге wirtschaftliche Entscheidungen.

Der Club verfügt über eine der besten Jugendschmieden der gesamten Bundesliga und lässt seine Eigengewächse deutlich mehr spielen als jeder andere Bundesligaclub. Die Wirtschaft des Vereins funktioniert hervorragend und orientiert sich an realistischen Maßstäben. Die bekanntesten Spieler des aktuellen Kaders sind vermutlich Matthias Ginter und Vincenzo Grifo. Kaum ein Spieler aus der Startelf des Europa-League-Finales würde bei einem echten Top-Club in der Startformation stehen.

Nicht die einzelnen Star-Spieler machen im Breisgau den Erfolg aus, sondern vielmehr die Summe der Einzelteile und das funktioniere Zusammenspiel. Dies zeigte sich auch über die gesamte Europa-League-Saison hinweg. Durch die Gruppenphase kamen die Freiburger relativ souverän, ebenso wie durch die Knockout-Spiele. Das Rückspiel gegen Braga war zwar knapp, doch von Elfmeterschießen oder dramatischen Last-Minute-Siegen war das Team stets weit entfernt.

Auch wenn das Finale eine deutliche Angelegenheit für Aston Villa war, hat sich das Team ordentlich verkauft und einen würdevollen Eindruck hinterlassen. Letztendlich muss man sagen, dass die Freiburger völlig verdient im Finale standen und sich stolz Zweitplatzierte nennen dürfen. Freiburg ist längst kein Verein mehr, dessen beste Spieler nach einer guten Saison sofort verschwinden oder zu größeren Clubs wechseln. Im Gegenteil, führende Spieler bleiben gerne in der südlichsten Großstadt Deutschlands.

Freiburg ist ein wunderschönes Städtchen mit respektvollen Fans, wird von niemandem besonders gehasst und bietet auch sportlich hervorragende Voraussetzungen. Im Zentrum dieser erfolgreichen Struktur steht natürlich Trainer Julian Schuster. Nach dem Abgang des legendären Christian Streich war der langjährige SC-Kapitän die einzig logische Nachfolge und hat die erfolgreiche Philosophie einfach weitergeführt.

Mit neun Spielern des aktuellen Kaders stand Schuster selbst auf dem Platz, hat in den Jugendabteilungen gelernt und wurde von Streich Schritt für Schritt an die Aufgaben des Cheftrainers herangeführt. Er kennt und lebt den gesamten Verein, was man in jeder Sekunde seiner Arbeit merkt. Dass jemand ohne vorherige Erfahrung als Cheftrainer an einen solchen Job kommt, ist im wilden Trainerkarussell der europäischen Top-Clubs schon außergewöhnlich.

Dass er es dann schafft, seinen Herzensverein in seiner zweiten Saison in das zweithöchste europäische Finale zu führen, ist ein Sieg für den gesamten Fußball und ein Beweis dafür, dass es in der modernen Fußballwelt, die immer schneller, lauter und profitorientierter werden muss, auch ganz anders gehen kann. Der SC Freiburg zeigt beispielhaft, dass langfristige Planung, Vertrauen in eigene Strukturen und konsequente Kontinuität erfolgreicher sein können als große finanzielle Mittel und häufige Trainerwechsel. Dies ist eine wertvolle Lektion für den gesamten europäischen Fußball





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