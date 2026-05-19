Der SC Magdeburg vor dem ganz großen Triumph! Trainer-Star Bennet Wiegert und Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar sprechen über die Magdeburger und das Doppel-Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft gegen Dänemark

Der SC Magdeburg steht vor dem Triumph und Trainer-Star Bennet Wiegert und Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar sprechen in der neuesten Ausgabe von "Kretzsche & Schmiso" über die Magdeburger und das Doppel-Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft gegen Dänemark.

Der SC Magdeburg vor dem ganz großen Triumph! Am Donnerstag (20 Uhr, Dyn live) kann die Mannschaft von Trainer-Star Bennet "Benno" Wiegert ihr Meisterstück machen.

Ein Unentschieden zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt würde bereits vorzeitig am 31. Spieltag zum Gewinn der Schale in der Daikin-Ikone Stefan Kretzschmar spricht mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld in der neuesten Ausgabe von "Kretzsche & Schmiso" über Wiegerts Magdeburger – und das Doppel-Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft gegen Dänemark. Schmiso: "Die wären zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren deutscher Meister. Das ist schon unfassbar, ehrlich gesagt.

Eine brutale Leistung.

" Kretzsche: "Weißt du, das Schlimme ist, und da habe ich auch neulich mit Benno darüber geschrieben: Man nimmt das so ein bisschen als selbstverständlich hin. Und das darf man nie machen! Also, es ist so herausragend, was Magdeburg in den letzten Jahren leistet. Vor allem auch in der Kontinuität, dass du einmal Meister wirst und mal eine gute Saison hast und die anderen vielleicht Verletzungen haben – und du setzt dich dann auch als Glücklicherer durch – okay.

Aber dass du zum vierten Mal in Folge im Champions-League-Final-Four bist, dass du dreimal Meister wirst in fünf Jahren – das ist unfassbar.

"Der Ex-Nationalspieler weiter: "Und in einer Zeit, in der die Ausgeglichenheit der Liga so groß ist wie noch nie zuvor. In dieser Zeit so dominant zu sein gegen Mannschaften wie Berlin, gegen Mannschaften wie Kiel, Flensburg und wer da hinten noch alles drückt, Gummersbach, die Rhein-Neckar Löwen. Wir haben darüber geredet, dass das Mittelfeld der Bundesliga stark ist. Selbst die Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen, haben Chancen, zu Hause zu gewinnen.

Eisenach auswärts, immer brutal. Das ist eine heftige Leistung vom SC Magdeburg und das ist schon außergewöhnlich.

" Worüber auch er staunt: "In welcher Art und Weise dort Personalpolitik betrieben wird, aber auch mental. Ganz hart an der Grenze, immer wieder alle auf Spannung gehalten werden. Also diese Siegermentalität der Magdeburger, wir gegen den Rest der Welt, die ist sehr beeindruckend.

" Was denkt Kretzsche über die beiden Länderspiel-Niederlagen am vergangenen Freitag und Sonntag gegen die Super-Dänen? "Von welcher Mannschaft ist denn Dänemark überhaupt momentan gerade zu schlagen? Also wir sind uns alle einig, dass Dänemark die Mehrheit der Spiele gegen jede Nationalmannschaft der Welt gewinnen würde. Mit Sicherheit ist zum Beispiel Frankreich mal in der Lage, eins von fünf vielleicht zu gewinnen.

Aber über die Dauer von mehreren Spielen hinweg gesehen und die Qualität, die Dänemark hat, ist das einfach die Top-Nation der Welt – ohne Wenn und Aber. Also erst recht, wenn du ja auch das gesamte Wochenende siehst, die A-Formation der Dänen und die B-Formation der Dänen.

" Außerdem: "Warum müssen wir gegen die testen? Weil es der ultimative Testgegner ist. Es gibt keine bessere Mannschaft als Dänemark. Natürlich nicht.

Ist es gut fürs Selbstvertrauen? Nicht unbedingt. Also ganz ehrlich, ich finde es geil, dass wir gegen Dänemark spielen und auch sagen, wir testen gegen die, wir wollen jetzt gegen die Besten der Welt vielleicht auch mal ein, zwei neue Sachen ausprobieren. Das wird natürlich von dieser Mannschaft extrem bestraft.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SC Magdeburg Bennet Wiegert Nationalmannschaft Dänemark Champions-League-Final-Four Personalpolitik Siegermentalität Testgegner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(3⁺) Was der Fall der Software-Aktien mit der 'Token-Explosion' zu tun hatDie 'Token-Explosion' wird unterschätzt. Während der Markt noch in linearen Wachstumsmodellen für Künstliche Intelligenz denkt, steigen die Anforderungen an Rechenleistung exponentiell. Gleichzeitig bröckelt das Fundament traditioneller Software-Geschäftsmodelle.

Read more »

Freiburgs Final-Albtraum: Aston Villas Trainer Emery ist der Europa-League-SpezialistAston Villa steht im Finale der Europa League. Trainer Unai Emery, ein ausgewiesener Experte des Wettbewerbs, peilt seinen fünften Titel an. Kann er den SC Freiburg stoppen und seinen Heldenstatus in Birmingham festigen?

Read more »

Ist Trainer Stefan Leitl der Richtige für Hertha im Sommer?Nach dem historischen 0:6-Unentschieden in Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf verlässt Hertha als Tabellen-Vierte ihren Trainer Stefan Leitl. Viele Fragen stehen im Raum: Ist der Trainer der Richtige und kann Hertha mit ihm in die neue Saison gehen?

Read more »

Christian O'Sullivan plant Karriere nach der Karriere bei SC Magdeburg, Vertrag endet im SommerChristian O'Sullivan, Kapitän des SC Magdeburg und Gewinner von zwei Deutschen Meisterschaften, zwei Champions-League-Titeln und einem DHB-Pokal, plant seine Karriere nach der Karriere. Auch wenn es eine Verlängerung seines Vertrags ist so gut wie ausgeschlossen, steht der Routinier für eine andere Funktion im SC Magdeburg. Als Co-Trainer von Bennet Wiegert wäre eine mögliche Richtung. Auch seine Trainerausbildung hat begonnen.

Read more »