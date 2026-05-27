'Der Schatz der Azteken': Kultfilm für mehrere Generationen

Am Sonntag läuft der Kultfilm 'Der Schatz der Azteken' im Fernsehen. Die Verfilmung basiert auf Motiven von Karl May und gehört zu jener legendären Welle deutscher Abenteuerfilme, die in den 1960er-Jahren riesige Erfolge feierten. Der Film richtet sich besonders an Fans nostalgischer Abenteuerfilme und klassischer Karl-May-Stoffe.

Am Sonntag läuft ein echter Kultfilm für mehrere Generationen. Die Verfilmung basiert auf Motiven von Karl May und gehört zu jener legendären Welle deutscher Abenteuerfilm e, die in den 1960er-Jahren riesige Erfolge feierten.

Genau genommen ist 'Der Schatz der Azteken' allerdings kein klassischer Western, sondern vielmehr ein großes Abenteuer-Epos mit deutlichen Western-Einflüssen. Den Film konnte man am 24. Mai 2026 um 17:05 Uhr auf 3sat sehen. Wer das verpasst hat, kann sich freuen, denn der Film wird am Sonntag wiederholt.

Im Mittelpunkt steht der Arzt Dr. Sternau (Lex Barker), der in Mexiko an der Seite des Präsidenten Juarez (Fausto Tozzi) gegen die österreichischen Besatzer kämpfen will. Bei diesem Freiheitskampf soll ihnen der Schatz der Azteken helfen, auf dessen Suche sich Dr. Sternau macht. Dabei trifft er auf zahlreiche schillernde Figuren und muss sich immer wieder gegen Verrat und Gewalt behaupten. Mit dabei sind außerdem bekannte Gesichter wie Gérard Barray und Rik Battaglia, die dem Film zusätzlichen Abenteuercharme verleihen.

'Der Schatz der Azteken' war für viele Zuschauer*innen ein fester Bestandteil der Kindheit und prägte das deutsche Abenteuerkino nachhaltig. Sie boten Fernweh, große Heldenfiguren und exotische Schauplätze - zu einer Zeit, in der solche Geschichten im europäischen Kino selten waren. Warum ist der Western im Kino tot?

'Der Schatz der Azteken' richtet sich deshalb besonders an Fans nostalgischer Abenteuerfilme, klassischer Karl-May-Stoffe und Zuschauer*innen, die sich noch einmal in die große Zeit des europäischen Unterhaltungskinos zurückversetzen lassen möchten





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