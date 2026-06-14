Der Schuh des Manitu: Deutschlands erfolgreichster Film aller Zeiten bei Amazon Prime

Michael 'Bully' Herbigs Western-Parodie 'Der Schuh des Manitu' ist mit 11,7 Millionen Besuchern der erfolgreichste deutsche Film und übertrifft sogar 'Avatar'. Die Handlung um Apachen-Häuptling Abahachi, eine Schatzkarte und den Bösewicht Santa Maria ist ab sofort auf Amazon Prime Video verfügbar.

Pascal liebt Kino von 'Vertigo' bis 'Daniel, der Zauberer', doch Jump Scares, Popcornraschler und der Irrglaube, 'Joker' sei gelungen, lassen ihn allergisch reagieren. Michael ' Bully ' Herbig gelang zu Beginn der 2000er-Jahre mit der Western-Parodie 'Der Schuh des Manitu' ein phänomenaler Kassenerfolg, der sogar ' Avatar ' übertraf.

Mit unglaublichen 11,7 Millionen Besuchern ist der Film bis heute der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten in Deutschland und hat Klassiker wie 'Die Brücke', 'Otto - Der Film' und 'Der Schatz im Silbersee' hinter sich gelassen. Auch James Camerons 'Avatar' musste sich mit 11,3 Millionen Besuchern geschlagen geben. Die Zahlen beziehen sich auf die Erstveröffentlichungen.

Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben oder nach 'Das Kanu des Manitu' wieder Lust auf den ersten Teil haben, ist er nun bei Amazon Prime Video verfügbar. Die Handlung: Der Apachen-Häuptling Abahachi und sein Blutsbruder Ranger leihen sich Gold, um einen Salon in ein geselliges Stammlokal zu verwandeln. Doch der Bösewicht Santa Maria stiehlt das Gold, zerstört den Pub und erschießt den Häuptlingssohn der Schoschonen, wobei er die Schuld Abahachi und Ranger zuschiebt.

Abahachi kennt einen verborgenen Schatz, besitzt aber nur einen von vier Teilen der Karte. Die anderen hat sein Zwillingsbruder Winnetouch, der Grieche Dimitri und ein weiterer Charakter. Ein Affiliate-Link und ein Streaming-Tipp zu einem Thriller mit Matt Damon sind ebenfalls enthalten, doch der Fokus liegt auf 'Der Schuh des Manitu'





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