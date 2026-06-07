Der Sci-Fi-Action-Kracher 'RoboCop' bleibt bis heute aktuell

Der Sci-Fi-Action-Film 'RoboCop' von Paul Verhoeven ist ein Kultklassiker, der bis heute nichts von seiner Aktualität verloren hat. Der Film thematisiert die Frage, wie der technologische Fortschritt die Gesellschaft verändern wird und ob Technologien in den falschen Händen zum Machtmissbrauch genutzt werden können.

Die 80er gehören zu den stärksten Jahrzehnten des Action-Genres. Auch dieser Sci-Fi-Action -Kracher hat die Fans damals begeistert und sich Kultstatus erspielt. In einem Detroit der Zukunft herrscht Gewalt.

Die Kriminalität ist am Siedepunkt angelangt. Inmitten dieser Situation will der Großkonzern 'Omni Consumer Products' die Verbrechensbekämpfung revolutionieren. Als Polizist Alex J. Murphy bei einem Einsatz ums Leben kommt, wird er zum Roboter-Cop gemacht - mit fatalen Folgen. Denn als gesetzestreue Mensch-Maschine erinnert er sich noch an seine Vergangenheit und jagt nun seine Mörder.

Der Sci-Fi-Actioner 'RoboCop' rangiert bei 84 Prozent und das absolut zu Recht. Denn neben der kompromisslosen Action versteht sich Paul Verhoevens Kultstreifen auch als: Wie wird der technologische Fortschritt die Gesellschaft noch verändern? Werden Technologien in den falschen Händen zum Machtmissbrauch genutzt werden? Sozialkritische Fragen, die bis heute nichts von ihrer Brisanz und Aktualität verloren haben, bedenkt man den heutigen Einfluss der hiesigen Tech-Oligarchen auf Gesellschaft und Politik.

Brutale Action, die einen großen Reiz von 'RoboCop' ausmacht. In gekonnter cineastischer Handarbeit ballert sich Peter Weller hier seinen Weg als metallener Gesetzeshüter frei. Die roh inszenierte Gewalt war letztlich auch der Grund dafür, dass 'RoboCop' in seiner ursprünglichen Form auf dem Index landete und erst 2014 der wesentlich brutalere Director's Cut in den Handel kam





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