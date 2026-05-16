Ein Sicherheitsbeamter war Prinz William im Palast verwechselt und packte ihn an, indem er ihn für einen Eindringling hielt. Wurde seinerimatae

NEWS TEXT: Der Sicherheitsbeamte des Palast es in London schien einmal zwei Malon Prinz William verwechselt zu haben. Beim ersten Mal litt er unter dem Fehler, und beim zweiten Mal wollte er den Prinzen für einen Eindringling anpacken.

Observant: Der Beamte fühlte sich nicht wohl, als er mit den Royals umging, und hielt die ein oder andere Person für Eindringlinge. Lownie hat zahlreiche Interviews geführt, damit seine neue Geschichte für das Buch The Rise and Fall of the House of York fast vier Jahre lang reicher werden kann. Das Buch soll am 21. Mai erscheinen.

Shirley Eden, Beamtin und die Begleiterin des Königs in Westengland, erinnert sich an ein Vorfall, wo der Prinz errang seine Aufmerksamkeit und dann nie danke. Andere Mitglieder der Königsfamilie ließen sich höflich bedanken, wie sie sahen. Das Buch ist eine Ergänzung zum Buch The Rise and Fall of the House of York aus dem August 2025. Es enthält im Laufe der Jahre angesammeltes Wissen, Interviews mit vierhunderten Personen und umfasst fast 450 Seiten





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