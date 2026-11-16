Der Sommer als ich schön wurde: Prime Video Serie jetzt im Free-TV

Die erfolgreiche Romanverfilmung 'Der Sommer, als ich schön wurde' ist nun kostenlos im linearen Fernsehen zu sehen. Details zu Sendeterminen und Verfügbarkeit ohne Abo.

Die beliebte Romanverfilmung "Der Sommer, als ich schön wurde" hat ein neues Medium entdeckt und ist nun im Free-TV zu sehen. Zuvor sorgte die Serie auf der Streaming-Plattform Prime Video für große Begeisterung unter den Zuschauern. Die Entscheidung, die Produktion ins lineare Programm zu bringen, macht die Geschichte einem noch breiteren Publikum zugänglich. Dies markiert einen wichtigen Schritt für die Serie, die seit ihrer Premiere an Popularität gewinnt.

Erfolgreiche Adaption von Jenny Hans Roman

Die Geschichte basiert auf den erfolgreichen Büchern der Autorin Jenny Han, deren Adaptionen derzeit einen wahren Boom erleben. Die Serie "The Summer I Turned Pretty" wurde 2022 veröffentlicht und zählt zu den erfolgreichsten Produktionen der letzten Jahre. Die Hauptfigur Belly wird von der Schauspielerin Lola Tung verkörpert, die mit ihrer Darstellung zahlreiche Fans für sich gewinnen konnte. Die Geschichte verbindet die Herausforderungen des Erwachsenwerdens mit einem fesselnden Liebesdrama.

Also read Der fast vergessene schnellste Mann der Welt, der Einzigartiges erreichte

Zugänglichkeit ohne Abo im linearen Fernsehen

Bislang war das Anschauen der gehypten Serie nur mit einem kostenpflichtigen Amazon-Prime-Abo möglich. Dies hat sich nun mit dem Einzug ins Free-TV geändert. Zuschauer können die Serie ganz ohne Abo und somit kostenlos im linearen Fernsehprogramm verfolgen. Die einzige Kostenpflicht bleibt dabei die reguläre Rundfunkgebühr. Dieser Schritt ermöglicht es auch Personen, die keinen Streaming-Service nutzen, die Geschichte von Belly zu genießen.

Liebesdrama zwischen zwei Brüdern fesselt Zuschauer

Ein zentraler Bestandteil der Handlung ist das Liebesleben der Hauptfigur Belly, die zwischen zwei Brüdern hin- und hergerissen ist. Diese Dynamik lädt die Zuschauer regelrecht zum Mitfiebern ein und schafft eine hohe emotionale Bindung zur Serie. Neben den typischen Schwierigkeiten der Adoleszenz steht diese romantische Verwicklung im Vordergrund. Die Verbindung aus Coming-of-Age-Themen und Liebesdrama hat dazu beigetragen, dass nicht nur Buchfans, sondern auch Fans romantischer Serien auf die Serie aufmerksam wurden.

Advertisement

Beschränkte Sendetermine für erste und weitere Staffeln

Ein wichtiger Haken bei der Free-TV-Premiere ist die begrenzte Verfügbarkeit der Folgen. Das Finale der ersten Staffel hat noch keinen festen Sendetermin erhalten. Lediglich für die ersten sechs Folgen der ersten Staffel ist eine Ausstrahlung geplant. Für die zweite und dritte Staffel, die insgesamt drei Staffeln umfasst, gibt es vorerst keine weiteren Termine. Diese Informationen zeigen, dass die Ausstrahlung schrittweise erfolgt.

Verfügbarkeit für Zuschauer ohne Streaming-Abo

Für Zuschauer, die lieber im linearen Fernsehen schauen, bedeutet dies, dass sie auf die Ausstrahlung der ersten sechs Folgen warten müssen. Die restlichen Folgen der ersten sowie die Staffeln zwei und drei sind aktuell noch nicht im linearen Programm verankert. Wer jedoch auf die Geschichte von Belly und Lola Tung gespannt ist, kann bereits jetzt die ersten Episoden verfolgen. Die Entscheidung, die Serie ins Free-TV zu bringen, öffnet die Tür für ein neues Publikum, das nicht auf Streaming-Plattformen zugreifen möchte.