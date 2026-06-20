Der SpaceX-Hype ist zu teuer - Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen

Die Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben. Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer.

New York - Der Höhenflug der SpaceX- Aktien ist am Dienstag weitergegangen. Zuletzt legten sie gegenüber dem gestrigen Schlusskurs an der US-Technologiebörse Nasdaq um mehr als elf Prozent auf 214,19 US-Dollar zu.

Zwischenzeitlich waren die Aktien von SpaceX um gut 17 Prozent in die Höhe geschnellt und hatten eine Marktkapitalisierung von fast 3 Billionen Dollar erreicht. Damit überholte der Konzern beim Börsenwert den Handels- und Technologieriesen. Der SpaceX-Hype ist jedoch zu teuer, denn viele Space-Start-ups sind extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus - Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA. In diesem Zusammenhang stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren. Die Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen.

Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben. Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Anleger haben bereits in Raumfahrt-Aktien investiert, aber die Frage ist, ob sie langfristig von diesem Boom profitieren werden.

Wir stellen fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren





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