Dem VfL Gummersbach gelingt ein großer Transfercoup: Spätestens ab 2028 wird Andreas Wolff für die Oberbergischen im Tor stehen. Der Weltklassetorwart kommt vom THW Kiel. Die Verbindung ist zum zweiten Mal nicht von Glück geküsst.

Andreas Wolff ist einer der größten Stars des deutschen Handball s. Dem VfL Gummersbach gelingt ein großer Transfercoup: Spätestens ab 2028 wird Andreas Wolff für die Oberbergischen im Tor stehen.

Der Weltklassetorwart kommt vom THW Kiel. Die Verbindung ist zum zweiten Mal nicht von Glück geküsst. Der spektakuläre Wechsel von Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff zum VfL Gummersbach ist perfekt. Nach tagelangen Spekulationen bestätigten die Oberberger die Verpflichtung des 35-Jährigen zur Saison 2028/29.

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Wolff erhält beim VfL einen Vierjahresvertrag bis 2032. Bereits am Vorabend hatte sein aktueller Klub THW Kiel den Abschied des Nationaltorhüters nach Ablauf seines Vertrags im Sommer 2028 verkündet.