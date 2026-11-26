ARD und ZDF starten in die Wintersportsaison. Neben zahlreichen sportlichen Höhepunkten gibt es auch einige Neuerungen.

in die neue Wintersportsaison. Vom 26. bis 29. November überträgt die "Sportschau" den Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti.

Darüber hinaus stehen im Ersten die Weltcups im Skispringen, in der Nordischen Kombination und im Langlauf auf dem Programm. Bis Ende März plant die ARD rund 40 Sendetage mit Liveübertragungen und zeitversetzten Berichten im Fernsehen. Hinzu kommen mehr als 100 Livestreams in der ARD Mediathek, darunter am kommenden Wochenende der Eiskunstlauf-Grand-Prix in Tokio. Auch daskündigt bis zum 25.

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März 2027 mehr als 40 Sendetage an. Das TV-Angebot wird durch Livestreams auf ZDFsportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal ergänzt.führt am Samstag von 10:25 bis 18:05 Uhr und am Sonntag von 10:15 bis 18:00 Uhr durch das Programm. Zu den Höhepunkten zählen der Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen, die Wettbewerbe im Langlauf und in der Nordischen Kombination im norwegischen Trondheim sowie die Bob- und Skeleton-Wettkämpfe in Innsbruck. -Team schon einmal groß gefeiert.