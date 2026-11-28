Am 9. Februar 2027 steht Marius Borg Høiby erneut vor Gericht. Dem Sohn von Mette-Marit werden dabei gleich drei Anwälte zur Seite stehen – für norwegische Verfahren sehr ungewöhnlich.

Der 29-Jährige wird dabei von gleich drei Anwälten vertreten. Neben Alexander Greaker und Daniel Storrvik ist nunMette-Marits Sohn Marius ist zurzeit im Hausarrest mit elektronischer FußfesselMette-Marits Sohn von drei Anwälten verteidigt: „Dazu müssen besondere Umstände vorliegen“ Für die Kosten der gerichtlich bestellten Verteidiger muss der norwegische Staat aufkommen.

Die Entscheidung, wie viele Anwälte notwendig sind, liegt daher auch beim Borgarting-Berufungsgericht und muss von Fall zu Fall entschieden werden. Bei besonders aufwendigen Verfahren, die sich über einen langen Zeitraum erstrecken, können auch mal zwei Anwälte eingesetzt werden. Das eine Person von gleich drei Anwälten verteidigt wird, ist allerdings äußerst selten.

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„Dazu müssen besondere Umstände vorliegen“, erklärt Rune Bård Hansen, Richter am Berufungsgericht Agder, gegenüber der Zeitung „Aftenposten“. Eirik Lereim, Richter am Bezirksgericht Trøndelag, betont: „Die öffentliche Hand muss so viele Verteidiger bezahlen, wie notwendig sind, um eine angemessene Verteidigung sicherzustellen.