Der Film 'Tod meiner Jugend' zeigt die Verarbeitung eines Kindheitstraumas durch Timo Jacobs. John ist nervös, als er den Gängen des Holyrood Palace von Edinburgh auf und ab geht. Der Regisseur Kirk Jones nimmt sich der Biografie des Tourette-Aktivisten John Davidson an.

In den Kinos fehlt der Star, aber es gibt eine Chance für andere Produktionen. Der Film 'Tod meiner Jugend' zeigt die Verarbeitung eines Kindheitstraumas durch Timo Jacobs .

Nach dem Film in Moll ist die Comedy mit anderen Augen zu sehen. John ist nervös, als er den Gängen des Holyrood Palace von Edinburgh auf und ab geht. Drinnen soll ihm von Königin Elisabeth II. der Orden des Britischen Empires verliehen werden. John hat Angst, die Zeremonie zu vermasseln.

Nur durch gutes Zureden seiner Begleiterin Dottie geht er hinein und ruft ein laut hörbares 'Fuck the Queen!

' ins Publikum. Der Regisseur Kirk Jones nimmt sich der Biografie des Tourette-Aktivisten John Davidson an. Während der frühen 80er-Jahre wächst John in der schottischen Kleinstadt Galashiels auf. Als er im Alter von zwölf Jahren zur Oberschule wechselt, beginnen die Tics.

Aufgrund seiner unflätigen Äußerungen wird er vom Schuldirektor gezüchtigt. Beim Essen beginnt er zu fluchen. Seine Mutter verbannt ihn vom Tisch. 15 Jahre später lebt der arbeitslose John noch im Elternhaus. Die Medikamente rauben mit starken Nebenwirkungen seinen Lebensmut.

Dann trifft er auf seinen Schulfreund Murray. Dessen Mutter Dottie ist Krankenschwester in der Psychiatrie und mit dem Krankheitsbild vertraut. Kurzhand nimmt sie den jungen Mann in ihre Familie auf und umgibt ihn mit etwas, was John noch nie erlebt hat: Akzeptanz. Sie besorgt ihm sogar im örtlichen Gemeindezentrum einen Job als Assistent des Hausmeisters.

Schließlich beginnt er seine Arbeit als Tourette-Erklärer, macht Workshops, gründet Selbsthilfegruppen. Einer der schönsten Momente des Films findet auf der Rückbank eines Autos statt. Eine junge Frau mit Tourette-Syndrom trifft mit John zum ersten Mal auf einen Menschen, der auch an dieser Krankheit leidet. Die beiden sind so aufgeregt, dass sie sich für Minuten im Tic-Modus beschimpfen.

Die Szene ist prototypisch für den zärtlichen Humor des Films, der unter der komischen Oberfläche die Herzensangelegenheiten der Figuren verhandelt. Rosenblüten auf dem Hotelbett und ein Schokobrunnen verhöhnen Matt nach dem schlimmsten Tag seines Lebens. Der überreife Kunstlehrer aus den USA wurde in Rom vor dem Altar stehen gelassen. Seine Braut Heather konnte zu seinem großartig inszenierten romantischen Antrag nicht Nein sagen - bis es wirklich ernst wurde.

Matt hofft, dass sie noch zur Besinnung kommt, und da das gebuchte Honeymoon-Paket nicht storniert werden kann, nimmt er 'solo mio' teil. Es ist absolut nachvollziehbar, dass der knuffig zerknirschte Kerl nicht lange alleinbleiben muss. Nachdem er von zwei schrägen Paaren 'adoptiert' wurde, trifft er die Café-Besitzerin Gia, die ihm die Augen für Bella Italia, sein Potenzial und die wahre Liebe öffnet. Diese süße Liebeskomödie punktet mit sympathischen Charakteren und einem anfangs angenehm schrägen Humor, der alle Italienklischees austariert.

In der zweiten Hälfte des Films nimmt der Schmalz zu, aber in einem Maß, dass der Film mit viel Enthusiasmus und Herz über die Zielgerade flutscht





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