Der Star-Stürmer spricht über seine Zukunft und die Weltmeisterschaft

Der Star-Stürmer spricht über seine Gedanken bezüglich seiner Zukunft und seine Entscheidung, ob er aufhören soll, wenn es so geil wie jetzt gerade ist. Außerdem lässt er sich nicht in die Karten schauen und betont, dass er mit Schalke sprechen wird, um zu verstehen, was der Verein von ihm erwartet. Vor einer Entscheidung steht noch die Weltmeisterschaft, auf das Turnier hat der Stürmer richtig Bock.

Wenn Sonntag am frühen Abend die Saison nach dem Braunschweig-Spiel beendet sein wird, gibt es eigentlich nur noch EIN Thema:Der Star-Stürmer . Er spricht über seine Gedanken bezüglich seiner Zukunft und seine Entscheidung, ob er aufhören soll, wenn es so geil wie jetzt gerade ist.

Außerdem lässt er sich nicht in die Karten schauen und betont, dass er mit Schalke sprechen wird, um zu verstehen, was der Verein von ihm erwartet. Vor einer Entscheidung steht noch die Weltmeisterschaft, auf das Turnier hat der Stürmer richtig Bock





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