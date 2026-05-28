Der Super Mario Galaxy Film: Ein neues Abenteuer für Mario und Luigi

Der Super Mario Galaxy Film ist ein neuer Abenteuerfilm, der das beliebte Klempner-Duo Mario und Luigi in eine neue Welt bringt. Mit einem Einspielergebnis von weltweit 968 Millionen US-Dollar ist der Film der erfolgreichste des Jahres 2026. Der Film verlagert die bekannte Kulisse der Videospiele in einen bunten Animationsfilm und setzt Themen wie Identitätsfindung und Verantwortung in den Fokus.

Die beliebten Klempner Mario und Luigi bestreiten in “ Der Super Mario Galaxy Film ” ein neues Abenteuer . Ab sofort könnt ihr das Spektakel im Heimkino streamen.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Super Mario erobert neue Sphären: Um eine weitere heldenhafte Mission zu meistern, muss er sich mit seinem Erzfeind verbünden und das Pilzkönigreich hinter sich lassen.

Ob das gutgeht, könnt ihr ab sofort mit einem Einspielergebnis von weltweit 968 Millionen US-Dollar ist “Der Super Mario Galaxy Film” der bisher erfolgreichste Film des Jahres 2026 (viaAls leidenschaftlicher Nintendo-Fan kennt sich der 9-Jährige bestens mit den Videospielen rund um Mario und Luigi aus. Natürlich hatte deshalb auch der “Super Mario Bros. Film” (2023) sein Herz erobert.

Der neue Titel stellt seinen Vorgänger aber weit in den Schatten, wie Levi mir begeistert erzählt: “'Der Super Mario Galaxy Film” war der beste Film, den ich seit Langem gesehen habe, sogar viel besser als der erste Teil. Ich mochte die Anspielungen auf die Nintendo-Games sehr.

Außerdem hat mich Yoshi immer zum Lachen gebracht. Besonders gefallen haben mir auch die Kämpfe. Vor allem der am Ende, der war richtig spannend. ”Da kann ich ihm nur zustimmen.

Zwar bleibt Nintendo dem farbenfrohen und humorvollen Charakter des ersten Teils treu, ist sich aber nicht zu schade, einen neuen Pfad einzuschlagen. Wirkte “Der Super Mario Bros. Film” auf mich noch wie “Der Herr der Ringe” für Kinder, driftet “Der Super Mario Galaxy Film” in Richtung Weltraum-Abenteuer. Zwischen hektischen Kämpfen und einer Mission unter Zeitdruck nimmt sich die Fortsetzung immer wieder Zeit zum Durchatmen.

Dabei können wir fantasievolle Welten erkunden - und auch wiederentdecken. Denn Easter-Eggs verstecken sich im “Super Mario Galaxy Film” zu Genüge.

“Der Super Mario Galaxy Film” verlagert die bekannte Kulisse der Videospiele in einen bunten Animationsfilm. Nach Prinzessin Peach benötigt dieses Mal eine andere Figur die Hilfe vom Klempner-Duo. Levi fasst euch die Handlung kurz zusammen: “Alles beginnt mit einer Mission im Wüstenland. Dort finden Mario und Luigi Yoshi, der sich in der Kanalisation versteckt hat.

Als schließlich Prinzessin Rosalina entführt wird, reisen sie zusammen durch die Galaxie, um sie zu retten. Dabei erleben sie viele Abenteuer und müssen gefährliche Kämpfe bestreiten. ”Dafür muss Mario über seinen Schatten springen und sich auf die Hilfe von Bowser einlassen, der ihm im ersten Teil das Leben schwer machte. Einen Eindruck dessen verschafft euch der offizielle Trailer:“Der Super Mario Galaxy Film” beantwortet uns all die Fragen, die der erste Teil noch offen gelassen hat.

Dennoch müsst ihr den “Super Mario Bros. Film” nicht zwangsläufig gesehen haben, um im Heimkino euren Spaß zu haben. Neben dem aufregenden Unterfangen setzt Nintendo gezielt Themen in den Fokus, die über die Wahrnehmung des jungen Publikums hinausgehen. Erwachsene können sich in Aspekten wie Identitätsfindung, Vorbildrollen und Verantwortung sowie den Hürden des Elterndaseins wiederfinden.

Kino-Charts: “Michael” bricht Biopic-Rekord und Nintendo-Hit “Der Super Mario Galaxy Film” wird zum erfolgreichsten Filmstart 2026Das große Zeichentrick-Filmquiz: Nur wer in den 90ern aufwuchs, kann 30 Fragen richtig erraten!bei Amazon kaufen oder leihen . Bei Bedarf lässt sich sogar exklusives Bonusmaterial hinzubuchen. Für “Kinderredakteur” Levi ist das die perfekte Gelegenheit, sich den Film noch einmal anzuschauen, immerhin hat er als Schulnote sogar eine 1+ vergeben. Aber Achtung: Nach dem Ende solltet ihr den Stream nicht zu früh abschalten. Ansonsten verpasst ihr direk





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