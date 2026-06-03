Der Super Mario Galaxy Film: Heimkinostart als Premium Release mit Bonusmaterial und Gewinnspiel

Der bisher erfolgreichste Film des Jahres 2026 erscheint als Premium Release für digitale Plattformen. Das Abenteuer von Mario und Luigi bietet 98 Minuten Fantasy, Action und Easter Eggs. Zum Start gibt es Bonusmaterial und ein Gewinnspiel mit Fanpaketen.

Die Redaktion von FILMSTARTS, der größten deutschen Film - und Serienseite, berichtet über den beispiellosen Erfolg von "Der Super Mario Galaxy Film ", der zum bisher erfolgreichsten Film des Jahres avancierte.

Nach einem triumphalen Kinostart in Deutschland Anfang April 2026 ist das filmische Abenteuer nun als Premium Release im Heimkino erhältlich. Der Film, eine Kooperation zwischen Nintendo und Illumination, entführt die Zuschauer auf eine atemberaubende Reise durch fantastische Welten bis in die unendlichen Weiten des Weltraums. Die Geschichte folgt Mario und Luigi, die sich neben alltäglichen Herausforderungen im Pilzkönigreich einem Hilferuf stellen und dabei auf neue Planeten, unerwartete Gefahren sowie ikonische Figuren wie Rosalina und Bowser Jr. treffen.

Die Mischung aus Fantasy, Action und Abenteuer überzeugt nicht nur durch eine liebevolle Animation und verspielten Humor, sondern auch durch eine Fülle von Easter Eggs, die Fans der Videospielreihe begeistert entdecken können. Der Premium Release bietet gegenüber dem regulären Streamingleih die Möglichkeit, den Film zu besitzen und beliebig oft anzusehen, inklusive umfangreichem Bonusmaterial.

Dieses umfasst ein Making-of, Einblicke in die Gestaltung der verschiedenen Welten, Hintergrundinformationen zur lebendigen Umsetzung der Videospielcharaktere, ein Special zur Musik von Komponist Brian Tyler sowie ein Feature über die zahlreichen Easter Eggs. Prominente Stimmen wie Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy und Jack Black verleihen den Figuren im Original ihre Stimmen.

Für den Heimkinostart wird zudem ein Gewinnspiel angeboten, bei dem Fans digitale Codes zum Film und wertvolle Preise wie eine Stereo-Anlage von Teufel im Wert von 500 Euro gewinnen können





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