Der Super Mario Galaxy Film ist der bislang erfolgreichste Film des Jahres und wird nun als Premium Release im Heimkino erhältlich sein. Der Film bringt noch mehr beliebte Nintendo-Figuren in das Filmuniversum und lädt auf eine aufregende Reise ein, die uns bis in die unendlichen Weiten des Weltraums führt.

Der Super Mario Galaxy Film ist nun als Premium Release im Heimkino erhältlich. Der Film, der bereits als größter Erfolg des Jahres gelobt wurde, bringt noch mehr beliebte Nintendo -Figuren in das Filmuniversum und lädt auf eine aufregende Reise ein, die uns bis in die unendlichen Weiten des Weltraums führt.

Nachdem der Film Anfang April in den deutschen Kinos gestartet ist, könnt ihr euch die Mischung aus Fantasy, Action und Abenteuer jetzt ins Heimkino holen. Der Film ist erstmals exklusiv digital zum Kaufen oder Leihen für zu Hause erhältlich. Macht euch auf 98 Minuten voller verspieltem Humor und putzigen Animationen gefasst - und auf ein großes Gewinnspiel zum Heimkinostart. Bisher konntet ihr den Film nur auf der Leinwand sehen.

Mit dem Premium Release trifft der Film seit dem 20. Mai 2026 zum ersten Mal auf digitalen Plattformen wie Apple TV und Amazon Prime Video ein - und das lange, bevor er ins Abo bei einem Streamer wie Netflix kommt. Genau genommen ist es Nintendo and Universal Studios 2026. All Rights Reserved.

Wenn ihr den Film im Premium Release im Heimkino kauft, könnt ihr den Film bei dem entsprechenden Anbieter so oft anschauen, wie ihr wollt - inklusive des angehängten Bonusmaterials, das euch noch tiefer in die Geschichten eintauchen lässt. Wenn ihr euch für die Leihoption entscheidet, habt ihr ein begrenztes Zeitfenster, um euch dem neuen Abenteuer von Mario, Luigi und Co. zu widmen.

Hier bekommt ihr den beachtlichen Cast des Films vorgestellt, zu dem u.a. Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy und Jack Black gehören. Das Making-Of des Super Mario Galaxy Films: Nintendo und Illumination entführen hinter die Kulissen und erzählen, wie der Film entstanden ist. In diesem Special werfen wir einen Blick auf die vielen verschiedenen Welten des Films und erfahren, wie sie gestaltet wurden. Das Herz der Geschichte sind die Figuren.

Doch wie erweckt man Videospielcharaktere richtig zum Leben? Das erklären die Macher hier. Nicht nur die Bilder des Films sind berauschend. Komponist Brian Tyler verrät alle Geheimnisse, die sich auf der Tonspur verstecken.

Im letzten Bonusinhalt dreht sich alles um die Easter Eggs - und davon gibt es in Der Super Mario Galaxy Film wirklich sehr, sehr viele. In Der Super Mario Galaxy Film stellen sich Mario und Luigi mit ihrer typischen Let's-a-go-Einstellung den alltäglichen Herausforderungen im Pilzkönigreich. , versuchen einen miniaturisierten Bowser zu reformieren und fiebern gespannt Peachs Geburtstagsparty entgegen.

Doch ein Hilferuf schickt die Gruppe auf eine abenteuerliche Reise durch die Galaxie, bei der sie auf neue Welten, unerwartete Gefahren und ikonische Charaktere wie Rosalina und Bowser Jr. treffen. Gewinnt tolle Fanpakete zu Der Super Mario Galaxy Film Um euch perfekt auf den Heimkinostart von Der Super Mario Galaxy Film einzustimmen, haben wir ein Gewinnspiel vorbereitet, bei dem ihr tolle Preise gewinnen könnt.

Ihr müsst nur folgende Frage beantworten: Digital Code für Der Super Mario Galaxy Film und eine kompakte Stereo-Anlage für Musik, TV-Ton, Radio und Games von Teufel im Wert von ca. 500 Euro Digital Code für Der Super Mario Galaxy Film und ein Überraschungsfanpaket zum Film Damit wünschen wir euch viel Erfolg beim Gewinnspiel - und viel Spaß mit Der Super Mario Galaxy Film, den ihr ab sofort im Premium Release kaufen und leihen könnt





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