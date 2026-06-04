Der 'Tatort' zündet ein spektakuläres Feuerwerk: Lars Eidinger als 'stiller Gast' in 'Borowski und der gute Mensch'

Am kommenden Sonntagabend feiert der 'Tatort' ein diabolisches Feuerwerk mit seinem Star Lars Eidinger. In der Episode 'Borowski und der gute Mensch' kehrt der Psychopath Kai Korthals zurück und stellt sich erneut dem Kieler Kommissar Klaus Borowski. Der 'Tatort' aus Schleswig-Holstein verspricht einen wilden Ritt mit einem Hauptdarsteller, der sich nach Herzenslust austoben darf.

Am kommenden Sonntag zündet der ' Tatort ' ein spektakuläres Feuerwerk ab, das ganz auf seinen Star Lars Eidinger zugeschnitten ist. Ob sich auch sein dritter Auftritt als 'stiller Gast' lohnt, erfährst du in Mareks Kritik zur Episode ' Borowski und der gute Mensch'.

Der spröde Kieler Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) traf erstmals vor 14 Jahren auf den Psychopathen Kai Korthals und war um eine seiner abgründigsten Figuren reicher. Autor Sascha Arango verzichtete darauf, die Identität des Serienmörders zu verschleiern und konzentrierte sich ganz auf die perfiden Bosheiten des sogenannten stillen Gastes, der sich unbemerkt Zugang zu den intimsten Orten seiner Opfer verschaffte. Was folgte waren 90 Minuten Nervenkitzel, an deren Ende die Polizei als Verlierer vom Platz gehen musste.

Dass dem Schurken die Flucht gelang, eröffnete dem Berliner Theater-Berserker Lars Eidinger die seltene Möglichkeit, als Antagonist zu Deutschlands beliebtester Krimi-Serie zurückzukehren. Schon in der Fortsetzung verdichtete sich sein Auftritt zum Privatduell mit dem Kieler Kommissar, im dritten und letzten Teil aus dem Jahr 2021 stehen sich beide erneut gegenüber und verzichten auf jegliches Abtasten.

Still ist Kai Korthals schon lange nicht mehr, was diesen 'Tatort' aus Schleswig-Holstein zu einem wilden Ritt macht, in dem sich sein Hauptdarsteller nach Herzenslust austoben darf. Axel Milberg hat sich mittlerweile in die TV-Rente verabschiedet. Sechs Jahre sind seit seiner zweiten Verhaftung vergangen, mittlerweile sitzt der als schuldunfähig klassifizierte Kai Korthals in der Psychiatrie ein. Während der Probe eines Theaterstücks kommt es in der Klinik zu einem Tumult, den der Frauenmörder geistesgegenwärtig zur wiederholten Flucht nutzt.

Sein neuerliches Ziel ist die blinde Teresa, die ihn zuvor mit schriftlichen Liebesbekundungen überschüttet hat. Doch während die Seelsorgerin das Gute in Kai Korthals erfühlen will, finden Klaus Borowski und seine Kollegin Mila Sahin die erste Frauenleiche. Wohl oder übel wird sich der Kieler Kommissar seinem größten Feind erneut stellen müssen.

'Borowski und der gute Mensch' zählt zu seinen spektakulärsten Einsätzen und funktioniert auch als Wiederholung bestens. Lars Eidinger darf die gesamte Klaviatur seiner Schauspielkunst bedienen, was diesen Kieler 'Tatort' zu einem explosiven, stellenweise völlig überzogenen aber immer mitreißenden Psychothriller macht, in dem die Regeln eines profanen Sonntagabend-Krimis genüsslich links liegen gelassen werden





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