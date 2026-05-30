Der Teenager, der Djokovic besiegte: João Fonseca auf dem Weg in die Tennis-Elite

Der 18-jährige Brasilianer João Fonseca schlug Tennislegende Novak Djokovic in der dritten Runde von Paris und sorgte für eine Sensation. Experten sehen in ihm den nächsten Gustavo Kuerten, doch Fonseca will seinen eigenen Weg gehen.

In Paris sorgte ein 18-jähriger Teenager aus Brasilien für eine der größten Überraschungen der letzten Jahre. João Fonseca , derzeit die Nummer 30 der Weltrangliste, besiegte den 24-fachen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic in der dritten Runde des Turniers mit 4:6, 4:6, 6:3, 7:5 und 7:5.

Der junge Südamerikaner zeigte nicht nur beeindruckendes Tennis, sondern riss auch das Publikum auf den Rängen mit. Djokovic, der lange Jahre die Nummer 1 der Welt war, zeigte sich nach der Partie voller Anerkennung: Er sagte, Fonseca sei zweifellos der bessere Spieler gewesen und habe unglaubliche Schläge gezeigt. Der Serbe lobte das Niveau des Teenagers und betonte, dass dieser stolz auf sich sein könne.

Er wünsche ihm viel Glück für den Rest des Turniers und sei überzeugt, dass Fonseca das Potenzial habe, bald einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Djokovic hob hervor, dass der Brasilianer äußerst professionell sei und über enorme Schlagkraft verfüge. Solche Lobeshymnen von einem der größten Spieler aller Zeiten kommen einem Ritterschlag gleich. Die brasilianische Tenniswelt ist in Aufruhr.

Seit dem Rücktritt von Gustavo Kuerten im Jahr 2008 wartet Brasilien auf einen neuen Star. Kuerten, der dreimal die French Open gewann und die Weltrangliste anführte, ist eine Legende. Fonseca wird nun mit ihm verglichen, doch der Teenager möchte seinen eigenen Weg gehen. Er sagt, Kuerten sei zwar ein Idol für die ganze Nation, aber er selbst sei kein Fan dieser Vergleiche.

Er wolle seine eigene Geschichte schreiben. Dennoch ist der Druck groß. Nach ersten Erfolgen und einem Aufstieg bis auf Rang 24 der Weltrangliste Ende 2025 stieg der Druck auf den jungen Brasilianer rapide an. Möglicherweise war es zu viel für ihn.

Nun, bei den French Open in Paris, kommt er zum ersten Mal über die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers hinaus. Im vergangenen Jahr gewann er seine ersten beiden Turniere auf Sand in Buenos Aires und auf Hartplatz in Basel. Fonseca wuchs nur zehn Minuten von der Anlage des ATP-Turniers in Rio de Janeiro entfernt auf und verfolgte als Fan die Stars, gegen die er heute spielt.

Sein Traum ist es, die Nummer 1 der Welt zu werden, Grand-Slam-Titel zu gewinnen und Geschichte für Brasilien zu schreiben. Djokovic glaubt an ihn und hofft, dass er der nächste Große wird. Fonseca ist sich bewusst, dass er noch einen langen Weg vor sich hat, aber er hält es für möglich. Seit die Sportwelt ihn wahrnimmt, hat sich sein Leben verändert.

Er sagt, mehr Menschen folgen ihm und kennen ihn. Seine Eltern warnten ihn, wie es in Brasilien ist. Diese Aufmerksamkeit zu genießen und nicht als Last zu empfinden, wird für Fonseca die größte Herausforderung sein. Er hat das Talent, aber die mentale Stärke muss sich noch entwickeln.

Die Sehnsucht der Brasilianer nach einem neuen Tennishelden ruht nun auf seinen Schultern. Ob er sie erfüllen kann, wird die Zukunft zeigen





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