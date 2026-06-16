Der Teufel trägt Prada 2: Ein Meilenstein an den Kinokassen

Das beliebte Franchise um Der Teufel trägt Prada hat es geschafft, eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einzufahren. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von inzwischen mehr als 676 Millionen US-Dollar hat sich Der Teufel trägt Prada 2 nicht nur als absoluter Box-Office-Volltreffer erwiesen.

Pascal liebt das Kino von Vertigo bis Daniel, der Zauberer. Allergisch reagiert er allerdings auf Jump Scares, Popcornraschler und den Irrglauben, Joker wäre gelungen. Wer am Erfolg von Der Teufel trägt Prada 2 gezweifelt hat, wurde schnell eines Besseren belehrt.

Nun hat es das beliebte Franchise sogar geschafft, eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einzufahren! Mit einem weltweiten Einspielergebnis von inzwischen mehr als 676 Millionen US-Dollar hat sich Der Teufel trägt Prada 2 nicht nur als absoluter Box-Office-Volltreffer erwiesen. Das hier am 30. April gestartete Sequel konnte sogar die Einnahmen des ersten Teils deutlich übertreffen.

Zum Vergleich: Der Teufel trägt Prada spielte 2006 weltweit knapp 327 Millionen US-Dollar ein - ein Ergebnis, das bei einem Budget von lediglich 35 Millionen US-Dollar ebenfalls als herausragender Erfolg gilt. Addiert man die weltweiten Einnahmen von Der Teufel trägt Prada und Der Teufel trägt Prada 2, steht inzwischen fest, dass das Franchise rund um 1,3 Milliarden US-Dollar einspielt.

Angesichts dieses Meilensteins, der natürlich zu einem beträchtlichen Teil dem enormen Erfolg von Der Teufel trägt Prada 2 zu verdanken ist, erscheint es nur schwer vorstellbar, dass ein dritter Teil nicht zumindest in Erwägung gezogen wird - auch wenn das Ende der Fortsetzung sehr rund und abschließend wirkte. Dass man sich für eine weitere Fortsetzung allerdings erneut 20 Jahre Zeit lassen wird, darf stark bezweifelt werden.

Schließlich wäre Meryl Streep dann bereits fast 97 Jahre alt. Doch nicht nur Der Teufel trägt Prada sorgt derzeit für Schlagzeilen an den Kinokassen. Aktuell räumt auch ein Horror-Hype am Box Office ab und hat nun sogar einen Rekord gebrochen, der ganze 27 Jahre Bestand hatte. Worum es dabei genau geht, erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel: Der nächste Meilenstein: Horror-Hype räumt weiter an den Kinokassen ab - und bricht 27 Jahre alten Rekord!

Der Cast des neuen Thrillers eines der besten Genre-Filmemacher unserer Zeit wächs





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