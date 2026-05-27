Der Teufel trägt Prada 2: Eine gelungene Fortsetzung

Die Komödie 'Der Teufel trägt Prada 2' hat die deutschen Kino-Charts dominiert und bietet eine spannende Handlung, gute Charaktere, Humor und Drama, aber auch Emotionen und Wendungen.

Der Teufel trägt Prada 2 ist der Moment der Stunde, wenn es nach dem deutschen Box Office geht. Die Komödie mit einer Mischung aus Nostalgie und Anspielungen auf den ersten Teil hat die deutschen Kino -Charts dominiert. 20 Jahre nach dem Original hat sich offenbar einiges geändert, aber der Film hält den Charme, den Humor und den Witz des Originals bei und bringt eine größere Reife und eine moderne Perspektive auf den Arbeitsplatz.

Die Hauptdarsteller lassen nicht nach und ihre kombinierte Chemie trägt dazu bei, dass der Film eine spannende Handlung, gute Charaktere, Humor und Drama bietet, aber auch Emotionen und Wendungen. Die Besetzung passt sehr gut und im Gesamtpacket ist der Film stark abschneidend. Die Medienbranche steckt in einer Krise und der Markt der gedruckten Zeitschriften schwindet. Auch das Hochglanz-Modemagazin 'Runway' leidet darunter.

Andrea 'Andy' Sachs (Anne Hathaway) kehrt zu ihrem alten Arbeitgeber zurück und damit auch zu Modemagazin-Chefin Miranda Priestley (Meryl Streep). Der Film ist ohne Altersbeschränkung freigegeben, aber Kinder unter 6 Jahren dürfen ihn nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person oder eines Vormunds sehen. Wie beim Vorgängerfilm werden Mode-Fans auch in der Fortsetzung einige Größen der Fashionwelt in kleinen Gastauftritten zu Gesicht bekommen





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