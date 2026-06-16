'Der Teufel trägt Prada 2' erreicht eine Milliarde US-Dollar und bricht Rekord

'Der Teufel trägt Prada 2' hat es geschafft, eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einzufahren und hat damit einen Rekord gebrochen. Der Film hat die Einnahmen des ersten Teils deutlich übertroffen und das Franchise rund um Meryl Streep und Anne Hathaway hat einen Gesamtumsatz von über 1 Milliarden US-Dollar erzielt. Auch ein Horror-Hype namens 'The Black Phone' räumt derzeit am Box Office ab und hat einen Rekord gebrochen, der ganze 27 Jahre Bestand hatte.

Pascal ist ein großer Kinofan und schätzt Filme wie 'Vertigo' und 'Daniel, der Zauberer'. Allerdings reagiert er allergisch auf Jump Scares, Popcornraschler und die Meinung, dass 'Joker' ein gelungener Film sei.

Wer an dem Erfolg von 'Der Teufel trägt Prada 2' gezweifelt hat, wurde schnell eines Besseren belehrt. Das beliebte Franchise hat es geschafft, eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einzufahren. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von inzwischen mehr als 676 Millionen US-Dollar hat sich 'Der Teufel trägt Prada 2' nicht nur als absoluter Box-Office-Volltreffer erwiesen, sondern konnte sogar die Einnahmen des ersten Teils deutlich übertreffen.

Zum Vergleich: 'Der Teufel trägt Prada' spielte 2006 weltweit knapp 327 Millionen US-Dollar ein - ein Ergebnis, das bei einem Budget von lediglich 35 Millionen US-Dollar ebenfalls als herausragender Erfolg gilt. Addiert man die weltweiten Einnahmen von 'Der Teufel trägt Prada' und 'Der Teufel trägt Prada 2', steht inzwischen fest, dass das Franchise rund um Meryl Streep und Anne Hathaway einen Gesamtumsatz von über 1 Milliarden US-Dollar erzielt hat.

Angesichts dieses Meilensteins erscheint es nur schwer vorstellbar, dass ein dritter Teil nicht zumindest in Erwägung gezogen wird. Allerdings ist fraglich, ob Meryl Streep, die bereits 72 Jahre alt ist, für eine weitere Fortsetzung zur Verfügung stehen wird. Doch nicht nur 'Der Teufel trägt Prada' sorgt derzeit für Schlagzeilen an den Kinokassen. Auch ein Horror-Hype räumt derzeit am Box Office ab und hat einen Rekord gebrochen, der ganze 27 Jahre Bestand hatte.

Es handelt sich dabei um den Film 'The Black Phone', der von dem Regisseur Scott Derrickson inszeniert wurde. Derrickson hat seinen letzten Film vor 8 Jahren gedreht und gilt als einer der besten Genre-Filmemacher unserer Zeit





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