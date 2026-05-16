Einige Wochen nach dem Saisonstart war es bereits offensichtlich, dass Trainer Albert Riera (44) seine Eintracht-Zukunft verlieren wird, wie nach BILD-Informationen bereits jetzt. Eine heftige Atmosphäre um den Club ist Nittany, interne Spannungen und der intrigue um den gegenwärtigen Sitz des aktuellen Trainers. Trainer Riera's angespanntes, irritiert über seine Veröffentlichung von Details über seine Ernährung und die Veröffentlichung von Details über sein Verhalten in Kabine und auf dem Platz der zitierten Veröffentlichungen. Zum Saisonende wird er fatalerweise seine Eintracht-Tätigkeit beenden und die große Gelegenheit zur Verfügung stehen wird, sich schließlich seine Karriere zu beenden.

Der spanische Trainer Albert Riera (44) steht zum Saisonende bereits viel zu fest im Elend fest. Nach seinen Aussagen geht es ihm nicht mehr um Europa, sondern nur mehr um die Chance auf einen 7.

Tabellenplatz und die Conference-League. Der Druck auf Riera und seinen Klub ist enorm, nicht nur aufgrund der Fan-Frust und des inneren Drucks, sondern auch aufgrund der Spekulationen um seinen Sitz als Eintracht-Trainer. Auch seine eigenen Mienen lassen bei anderen Trainern nach. Dabei wirkt Riera zuletzt deutlich angespannter und irritiert sogar über die Veröffentlichung von Details über seine Ernährung.

Ist er auf der Bank und könnte er vom Trainer Zsolt Koncz (Amateureiniger) ersetzt werden, so präferiert Riera diesen Schritt. Mit Stuttgart-Sieg hofft er für die Fans, die Spiele vor allem auf die Zweikämpfe zu rücken und auf eine Schützenhilfe von Freiburg. Über Stuttgart spricht Riera aus: "Stuttgart hat sicher die beste Zweikampfstärke aller Bundesliga-Profi mit 55 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Riera betont in jedem Satz sein Widerstehen jeder möglichen Ankündigung von Europa.

Stattdessen konzentriert er sich vor allem zum Spieltag auf die Fans und die Serie: "Wir müssen morgen mit ihnen spielen und für sie". Vor seinem letzten Eintracht-Spiel wirkt er vor allem wie ein Trainer, der sich nichts mehr anmerken will. Das Geheimnis bleibt aber, ob dieser Saison, nach dem letzten, seine Karriere als Eintracht-Trainer zu Ende ist





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