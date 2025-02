Der Traumstart von Randal Kolo Muani in Italien

Randal Kolo Muani ist der Mann der Stunde in der Serie A. Nach einem holprigen Start bei PSG, findet er in Turin bei Juventus seine neue Bestimmung. Mit fünf Toren in seinen ersten drei Spielen ist er der Star von Juventus und der Hoffnungsträger für den Champions League Traum.

Randal Kolo Muani im März 2015 an einem Scheideweg stand. Die Nachwuchsleistungszentren der Profiklubs hatten sich nicht für den damals 16 Jahre alten Stürmer interessiert, er war vereinslos und spielte in den Käfigen von Villepinte, 18 Kilometer nordöstlich von Paris. „Die französischen Klubs wollten mich nicht, weil ich in der Schule schlechte Noten hatte“, erinnerte sich Kolo Muani. Der mittlerweile 26 Jahre alte Stürmer ist der Mann der Stunde in der Serie A .

In seinen ersten drei Spielen hat der frühere Stürmer von Eintracht Frankfurt immer getroffen und dabei fünf Tore erzielt – so viel wie kein Spieler seit 30 Jahren. Die Journalisten der drei italienischen Sporttageszeitungen wühlen sich seit Tagen durch Statistiken und Archive, auf der Suche nach weiteren Rekorden. David Trezeguet hat er längst überflügelt, Gonzalo Higuaín ebenfalls. Cristiano Ronaldo blieb in seinen ersten drei Spielen für Juve sogar torlos. Der einzige, der mit Kolo Muanis Quote halbwegs mithalten kann, ist der große Roberto Baggio, das ist allerdings mittlerweile 35 Jahre her. „Das ist ein Einstand wie ein Traum“, hat Kolo Muani am Freitagabend gesagt, nachdem er Juve mit zwei Tore, eines davon kurz vor Schluss vom Elfmeterpunkt, bei Como Calcio zum Sieg geschossen hatte. Die „Gazzetta dello Sport“ titelte: „Kolo Mania“. Wenn der schwächelnde Rekordmeister aus Turin am Dienstagabend (21 Uhr, Dazn) in den Play-offs der Champions League die PSV Eindhoven empfängt, ruhen die Hoffnungen erneut voll auf dem französischen Winterzugang. Der letzte Titelgewinn in der Liga liegt mittlerweile fünf Jahre zurück, und in dieser Saison ist der Pokal die einzige realistische Möglichkeit auf eine Trophäe. In der Serie A hat die Mannschaft von Trainer Thiago Motta in 24 Spielen erst einmal verloren, aber auch schon 13 Unentschieden fabriziert. Die Presse schrieb von einer „Pareggite“, der Remis-Krankheit.Dank Kolo Muani befindet sich die Mannschaft auf dem Weg der Besserung. Nach einer Niederlage gegen Tabellenführer Neapel gab es Siege gegen Empoli und Como. Dem bisherigen Stammstürmer Dušan Vlahović, immerhin Torverdiener im Kader, hat Kolo Muani den Platz bereits abgejagt. Mit seiner Mischung aus Schnelligkeit, Robustheit und Spielstärke passt er deutlich besser in Mottas Konzept. Das Vertrauen des Trainers ist für Kolo Muani ein entscheidender Faktor, denn hinter ihm liegen die schwersten anderthalb Jahre seiner Profikarriere. Nachdem er in seiner einzigen vollständigen Saison bei Eintracht Frankfurt mit 23 Toren und 17 Vorlagen zum Shootingstar der europäischen Torjägergilde geworden war, In seinem zweiten Spiel glänzte er im Klassiker gegen Olympique Marseille mit einem Tor und einer Vorlage. Allerdings stimmte er bei den Siegesfeierlichkeiten in homophobe Gesänge der Fans ein und wurde für ein Spiel gesperrt. Kurz darauf stellte Trainer Luis Enrique von 4-4-2 auf 4-3-3 um. Da der Platz im Sturmzentrum für Superstar Kylian Mbappé reserviert war, musste Kolo Muani auf den Flügel ausweichen. Dort tat er sich sehr schwer und wurde von Enrique immer seltener eingesetzt. Auch nach dem Wechsel von Mbappé zu Real Madrid verbesserte sich die Situation nicht. Ganz im Gegenteil. Ab Mitte Dezember reichte es nicht mal mehr für einen Platz im Spieltageskader. „Eurosport“ bezeichnete den Rekordtransfer gar als „Sündenfall“. Kolo Muani schien das Schicksal vieler seiner Vorgänger zu ereilen. In der jüngeren Vergangenheit hat Eintracht Frankfurt einige Offensivspieler, meist für viel Geld, an Topklubs verkauft. Wirklich glücklich wurden Luka Jović, Sébastian Haller, Filip Kostić und Ante Rebić im Ausland aber nicht. Der „Kicker“ sah schon fast übernatürliche Kräfte am Werk und schrieb über den „Fluch der teuren Frankfurt-Stürmer“.





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Randal Kolo Muani Juventus Turin Serie A Champions League Fußball Transfer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Juventus Turin: Kauf-Entscheidung für Randal Kolo Muani nach Tor-Rekord da!Randal Kolo Muani feiert einen Rekord-Einstand bei Juventus Turin und übertrifft sogar Cristiano Ronaldo. Juve-Bosse planen feste Verpflichtung.

Weiterlesen »

PSG: Spekulationen um Kolo Muani nach Super-Start bei Juventus TurinWie sieht die Zukunft von Randal Kolo Muani (26) nach dem Traumstart bei Juventus Turin aus?

Weiterlesen »

Randal Kolo Muani: 'Sündenfall' für 95 MillionenVor weniger als eineinhalb Jahren kostete Randal Kolo Muani noch knapp 100 Millionen Euro. Jetzt will Paris St. Germain ihn unbedingt loswerden. Doch selbst dieser Schritt macht Probleme.

Weiterlesen »

Besser als Ronald: Randal Kolo Muani knackt Juve-RekordFünf Treffer in den ersten 3 Spielen für Juve für Ex-Frankfurt-Star Randal Kolo Muani! Rekord – und besser Ronaldo.

Weiterlesen »

Ex-Frankfurter verlässt PSG: Kolo-Muani-Wechsel perfekt!Der frühere Frankfurt-Stürmer Randal Kolo Muani (26) wird PSG verlassen.

Weiterlesen »

Kolo Muani Wechsel zu Juventus steht kurz bevorDer Transfer von Randal Kolo Muani von Paris Saint-Germain zu Juventus Turin ist in greifbarer Nähe. Juventus Technischer Direktor Cristiano Giuntoli bestätigt den bevorstehenden Wechsel und gibt an, dass die finalen Details geklärt werden. Randal Kolo Muani wird in der kommenden Woche für die Bianconeri auflaufen.

Weiterlesen »