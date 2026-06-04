Der Trick, um den Mixer schnell und einfach zu reinigen

Ein einfacher Trick kann das Saubermachen des Mixers erheblich erleichtern. Durch das richtige Reinigungszeitpunkt und die Verwendung von Spülmittel kann der Mixer schnell und einfach gereinigt werden.

Der Mixer ist für viele längst ein Alltagsheld in der Küche. Morgens surrt er für den Smoothie, nach dem Sport wirbelt er den Proteinshake, abends zaubert er cremiges Pesto für die Pasta.

Schnell, praktisch, unverzichtbar. Doch so beliebt das Gerät ist, so lästig ist oft das Saubermachen. Vor allem dann, wenn Beeren, Haferflocken oder Nüsse hartnäckig am Boden kleben bleiben und sich nur widerwillig lösen. Der Trick, um das Saubermachen zu erleichtern, ist erstaunlich simpel.

Entscheidend ist der richtige Zeitpunkt: direkt nach dem Gebrauch, bevor Reste antrocknen. Sobald Smoothie, Shake oder Sauce im Glas sind, kommt warmes Wasser ins Mixergefäß. Dazu ein kleiner Spritzer Spülmittel - und dann der überraschende Schritt: Der Mixer wird noch einmal kurz eingeschaltet, heißt es bei Schon wenige Sekunden genügen. Wasser und Spülmittel werden kräftig verwirbelt und lösen schnell frische Essensreste.

Die rotierenden Messer übernehmen fast die komplette Arbeit. Danach muss das Gefäß meist nur noch kurz ausgespült werden. Schon ist der Mixer wieder sauber und bereit für den nächsten Einsatz. Der kurze Reinigungsgang direkt nach dem Mixen dauert kaum länger als 20 Sekunden.

Gleichzeitig bleibt das Mixergefäß länger klar und sauber, da sich weniger Ablagerungen bilden. Außerdem lassen sich Gerüche und angetrocknete Rückstände vermeiden, wenn der Mixer direkt nach der Nutzung ausgespült wird. Ein weiterer Vorteil: Die Messer müssen deutlich seltener per Hand gereinigt werden. Das ist praktischer und sicherer, weil die scharfen Klingen schwer zugänglich sein können





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mixer Reinigung Kochen Backen Essensreste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ein Landei im Olympiataumel: Die Tragikomödie „Ein Sommer in Paris“ atmet das Flair der SpielePublic-Viewing-Nächte und ein Zufallsdate. Im sommerleichten Debüt der Regisseurin Valentine Cadic erlebt eine junge Frau aus der Provinz das Großstadtgewimmel.

Read more »

– ein Mann festgenommen, ein Täter auf der FluchtMitten in Westerland auf Sylt sind nach Polizeiangaben offenbar mehrere Schüsse gefallen. Die Beamten nehmen einen Mann fest, ein weiterer soll auf der Flucht sein.

Read more »

Der reichste Mensch der Welt: Elon Musk soll nach Börsengang der größte Vermögenswert der Geschichte habenElon Musk soll nach Börsengang der größte Vermögenswert der Geschichte haben. Das Unternehmen SpaceX soll mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar eine Gesamtbewertung von nahezu 1,765 Billionen Dollar anstreben.

Read more »

Vom Land der Dichter zur Nation der Mindeststandards: Der Irrweg der Niveauabsenkung in SchulenSeit Jahren verfehlen immer mehr Schüler grundlegende Bildungsstandards. Klar ist: Hohe Bildungsausgaben allein garantieren keinen Lernerfolg. Es gäbe da eine Alternative.

Read more »