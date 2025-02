Der Ultra-Realismus von Unrecord: So echt, dass es Angst vor Nachahmern macht

Unrecord, ein neuer Ego-Shooter, überzeugt mit einer extrem realistischen Darstellung dank einer einzigartigen Bodycam-Perspektive. Die Entwickler des französischen Studios DRAMA befürchten Nachahmer und halten deshalb Informationen über das Spiel zurück. Der Text stellt die Besonderheiten von Unrecord in Bezug auf seine Grafik, Gameplay und die kontroverse Thematik von Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte dar.

Ultra-realistischer Ego-Shooter Unrecord verwendet eine geniale Technik, die das Spiel so realistisch macht wie kein Spiel zuvor. Die Kamera, die wir aus der Perspektive des Protagonisten sehen, ist direkt am Körper angebracht. Dadurch wird der Spieler in eine immersive und ungewohnte Perspektive eingeführt. Unrecord wurde 2023 vom französischen Studio DRAMA angekündigt, aber seitdem gab es noch keinen konkreten Release-Termin.

Ungewöhnlich für ein noch zu veröffentlichendes Spiel ist die Abwesenheit von Informationen und Ankündigungen, obwohl ursprünglich für 2024 Updates erwartet wurden. Die Entwickler haben auf X im Januar 2024 bekannt gegeben, dass sie diese Zurückhaltung aus Angst vor Nachahmern begründen. Der Unreal Engine 5-Multiplayer-Shooter ist derzeit im Early Access auf Steam und hatte beim Release im Juni 2024 16.000 gleichzeitige Spieler. Aktuell spielen täglich zwischen 300-750 Personen den Titel, an dem mehrere junge Entwickler*innen weiterarbeiten. Im Gegensatz zu vielen anderen Ego-Shootern setzt Unrecord vor allem auf eine Singleplayer-Erfahrung, während Bodycam, das ebenfalls eine Bodycam-Perspektive verwendet, komplett auf Multiplayer fokussiert ist. Die letzte Kommunikation von Unrecord erfolgte als Reaktion auf den Erfolg von Bodycam, da viele den Titel mit Bodycam verwechselten. Besonders schwierig sind die Nachahmer, die vor allem auf PlayStation, Xbox und Switch erscheinen. Sie locken Spieler mit Namen wie Bodycam Shooter 2025, Body oder Unrecord Bodycam Shooter und versprechen große Rabatte sowie KI-generierte Bilder. Oftmals enttäuschen diese Spiele jedoch die Erwartungen. Sony hat kürzlich einige dieser Titel aus dem Store entfernt.Unrecord wirkt ab der ersten Sekunde durch den Perspektivwechsel auf die Body Cam ungemein realistisch. Die Fischaugenoptik verstärkt diesen Eindruck zusätzlich. Außerdem verzerrt die Kameralinse die Grafik so stark, dass kleine Makel wie fehlende Schatten, ausgefranste Kanten oder verwaschene Texturen kaum auffallen. Dadurch müssen wir uns ab und zu die Frage stellen, ob das Gezeigte nicht doch echt ist. Sei es nun ab Sekunde 40 in dem bröckeligen Toilettenraum des verlassenen Gebäudes oder der großen Halle ab Minute 1:10, in der auch die hübschen Überblendeffekte zu sehen sind, die üblicherweise als Folge zu intensiver Belichtung in Kamera-Footage zu sehen sind. Die Bewegungsabläufe des Protagonisten gleichen sehr denen, die bei Aufnahmen von Airsoft-Matches gemacht werden, insbesondere da dort Repliken echter Waffen verwendet werden. Ist das vielleicht schon eine Spur drüber? Vor allem da der Hauptcharakter ein Polizist ist und das Thema Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte eine ordentliche Portion Brisanz mitbringt. Zumal die verpixelten Gesichter der Feinde das mulmige Gefühl erzeugen, einem echten Feuergefecht beizuwohnen, das so auch in einer US-amerikanischen Nachrichtenübertragung ausgestrahlt worden sein könnte. Wir hoffen daher, dass Unrecord mit einem gewissen Fingerspitzengefühl agiert und nicht sich nicht einfach nur ein kontroverses Thema für Aufmerksamkeit zu Nutze macht. Laut den Aussagen des kleinen Studios DRAMA soll Unrecord den Spagat hinbekommen. Das Spiel sei stark von der Handlung getrieben und die Geschichte, bei der die Lösung eines Falls im Vordergrund steht, damit ein Fokuspunkt. Uns werden dabei wohl einige Dialogoptionen zur Verfügung stehen, das wird auch am Ende des Trailers gezeigt





