Der unverkennbare Songtext, der für das Star-Trek-Intro gestrichen wurde

Wusstet ihr, dass die Star-Trek-Macher einen Text für das Intro geschrieben haben? Der Text ist ein seltsamer Mix aus Weltraumromantik und sentimentaler Lyrik. Er wurde nie verwendet, weil er nicht in Einklang mit der progressiven Vision der Serie gebracht werden konnte.

Wir wissen alle das ikonische Star-Trek- Intro . Doch höchstens einige wissen, dass der Schöpfer der Serie Gene Roddenberry auch einen Text für die Opening-Musik geschrieben hat.

Dieser Text ist jedoch im Gegensatz zu dem, was man von der Progressiven Vision der Serie erwarten würde, eine seltsame Mischung aus Weltraumromantik und sentimentaler Lyrik. Der Text lautet: 'Doch sag ihm, während er seinen Sternensee durchquert, ist das nicht mehr in einem Sternensee, das nicht mehr in einem Raum, in einem Stern, in einem schwebenden Raum, in einem schwebenden Licht.

' Der Songtext wurde nie verwendet und war daher nicht Teil der Serie. Es gibt jedoch mehrere Gründe, warum er nicht verwendet wurde. Einer der Gründe war, dass der Text nicht in Einklang mit der progressiven Vision der Serie gebracht werden konnte





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