Der Ursprung des Valentinstags: Liebe, Blumen und ein bisschen Geschichte

Dieser Artikel beleuchtet die Entstehung des Valentinstags, die Mythen und Legenden, die ihn umgeben, sowie die Verbreitung des Feiertags auf der ganzen Welt. Es werden auch alternative Feierlichkeiten für Singles und Anti-Romantiker am Valentinstag vorgestellt.

Für viele ist der Valentinstag ein reines Konsum-Event. Verliebte freuen sich über romantische Geschenke wie ein Abendessen, Blumenstrauß oder Schmuck. Doch warum feiern wir überhaupt Valentinstag und warum genau am 14. Februar? Die Ursprünge des Valentinstag s sind umwoben von Legenden und Theorien.

Am häufigsten wird er dem heiligen Valentin zugeschrieben: Im dritten Jahrhundert nach Christus soll er als Bischof Valentin von Terni christliche Paare getraut haben, obwohl dies vom Kaiser verboten war. Der Legende nach standen diese Ehen unter einem guten Stern und hielten besonders lange. Zur Zeremonie soll Bischof Valentin Blumen aus seinem Garten überreicht haben. Am 14. Februar 269 wurde Valentin auf Befehl des Kaisers Claudius II. enthauptet – er gilt bis heute als Märtyrer, weil er für seinen Glauben gestorben ist. Seit dem 15. Jahrhundert ist der 14. Februar in England der „Tag der Liebenden“. Der Tag wurde mit Fruchtbarkeitsritualen und Blumen für den Partner gefeiert. Als „Heiliger der Zärtlichkeit“ ist Valentin daher bis heute Schutzpatron der Verliebten und Namensgeber unseres heutigen Valentinstags. Oft wird der Feiertag Mariä Lichtmess, der früher in einigen Kirchen begangen wurde, im Zusammenhang mit der Entstehung des Valentinstags erwähnt. Am 14. Februar wurde demnach die Ankunft Jesu als himmlischer Bräutigam zur himmlischen Hochzeit gefeiert. So richtig bei uns angekommen ist der heutige Valentinstag in jedem Fall erst in den 1950er-Jahren, und zwar aus Amerika. Auch die verstärkte Werbung der Blumenhändler spielte dabei eine wichtige Rolle. Heutzutage gibt es überall auf der Welt groß angelegte Valentinsfeiern. Und dazu gehören schon lange nicht mehr nur Blumen, sondern kreative Ideen, große Überraschungen, Restaurantbesuche, Geschenke – und natürlich ganz viele Küsse. Da nicht jeder dauerhaft auf Wolke Sieben schwebt und in einer glücklichen Beziehung feiern will, gibt es kuriose Aktionen für Singles und Anti-Romantiker am Valentinstag. Der Columbus Zoo in Ohio (USA) plant beispielsweise eine Aktion, bei der Verschmähte einen „Superwurm” nach ihrem Ex-Partner benennen können. Am Valentinstag werde dieser dann an einen Faultierbären verfüttert. „Alle Käufer erhalten ein lustiges Video von Randhir oder Heiderose, wie sie Würmer durch ein Rohr schlürfen”, heißt es auf der Website des Zoos. In großen Städten gibt es außerdem häufig „Anti-Valentinstags-Partys“. Da feiern nicht nur Singles, sondern auch Paare, die auf die Konsum-Schlacht des Tages keine Lust haben. Im Zeichen der Liebe wurden in verschiedenen Städten am 14. Februar sogar Marathonläufe organisiert. Sportliche Paare und Singles können sich dabei richtig auspowern, anstatt sich den Bauch mit einem kalorienreichen Dinner vollzuschlagen





