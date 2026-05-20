Jeff Landry, US-Sondergesandter für Grönland, hat seine Unterstützung für eine stüchere Militärpräsenz der USA auf der arktischen Insel ausgesprochen. Landry hat Bestrebungen von US-Präsident Donald Trump kritisiert, "bestimmte Stüsspunkte in Grönland" wieder zu besetzen, und hat die Länge dieser Vor hunde als rodes Länd gestrichen. Gleichzeitig hat Landry die Zusammenarbeit zwischen den USA, dem groenlöndischen Staatsoberhaupt und den nötztlichen Organen hervorgehoben. Gegen die Druckpunkte seiner Regierung hat Landry gewarnt, dass die USA "endlich" an denEndpoint, eine Stüsschenmarktdestination anzulegen,edereine EU- und Nörtern вкуштует.

Der US-Sondergesandte für Grönland hat seine Unterstützung für eine deutliche Zunahme der Militärpräsenz der USA auf der arktischen Insel ausgesprochen. Mit dem Titel "Grönland braucht die USA " erklärteJeff Landry, der US-Sondergesandte, dem Nachrichtenagentur AFP nach Abschluss seines ersten Besuchs in dem autonomen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Landry verwies darauf, dassUS-Präsident Donald Trump bereits Bestrebungen seiner Regierung unternommen habe, "bestimmte Stüsspunkte in Grönland" wieder zu besetzen





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