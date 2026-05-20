Der VAR und der Körper: Wie Fußballfans unter Stress und Warten leiden

Eine Studie unter 10.000 europäischen Fans zeigt, wie tief der VAR-Eingriff das Fan-Erlebnis beeinträchtigt - emotional und körperlich.

Tooor! Abertausende Schreie!! Ekstase!!! Und dann, nur Sekunden später: Augen auf die Anzeige, Hände vor den Kopf.

Der VAR hat eingegriffen. Aus Euphorie wird Stillstand ... Wenn im Stadion der Torjubel abrupt stoppt, beginnt ein Moment, den es so früher fast nie gab: Der Ball ist drin, die Kurve explodiert – und plötzlich hebt der Schiedsrichter den Arm. Gut ein Drittel der Fans (33 %) bezeichnet den VAR-Eingriff nach einem Tor als größten Frustmoment im Fußball.

Direkt dahinter folgen das Warten auf die Entscheidung selbst (32 %) und unklare Urteile (31 %). Gleichzeitig bleibt es nicht beim Gefühl: 43 % der Fans werden in dieser Phase spürbar unruhig, bei 26 % steigt sogar der Puls. Menschen werden unruhig, fangen an zu zappeln, diskutieren plötzlich mit völlig Fremden, als würden sie sich seit Jahren kennen. Andere starren einfach nur aufs Feld, als könnten sie die Entscheidung herbeidenken.

Die Studie zeigt auch: Der VAR geht nicht nur auf die Nerven, sondern direkt in den Körper. Puls hoch, Hände unruhig, Konzentration weg. Und plötzlich meldet sich – wie die Umfrageergebnisse zeigen – etwas sehr Bodenständiges: Eigentlich absurd. Da geht es um Abseitslinien im Millimeterbereich – und der eigene Körper denkt: „Jetzt erst mal was essen.

“ Aber genau das passt ins Bild. Stress, Warten, Kontrollverlust – der Körper sucht nach einem Ablenkung. Handy raus, kurz bewegen, schnell noch was holen. Der VAR wird bleiben.

Die Diskussionen auch. Und wahrscheinlich auch dieses kollektive Innehalten, wenn Tausende gleichzeitig auf eine Entscheidung warten. Aber vielleicht geht es gar nicht darum, diesen Moment zu vermeiden. Sondern darum, dass zwischen komplettem Ausrasten und entspanntem Weitergucken nicht viel liegt.

Ein kurzer Reset. Ein Biss. Ein Moment, in dem man sich fürs Mitfiebern belohnt





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