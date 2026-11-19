Eine Analyse der Auswirkungen des digitalen Wandels auf das Lesen und die damit verbundene Bedrohung für tiefgreifendes kritisches Denken und die Demokratie.

In seinem aktuellen Werk dokumentiert Herr Marriott den zunehmenden Niedergang der Lesekultur und warnt eindringlich vor den damit verbundenen Gefahren für die demokratische Gesellschaft. Die zentrale Frage, die sich dabei stellt, ist, ob kurze, visuell gestützte Formate wie TikTok-Videos der komplexen Tiefe eines 240-seitigen Buches überlegen sein könnten.

Die Antwort liegt in der Natur des Mediums selbst: Bestimmte philosophische und analytische Zusammenhänge lassen sich nur durch die lineare, detaillierte Struktur des geschriebenen Textes vollständig und kohärent erfassen. Während audiovisuelle Medien Unterhaltung und schnelle Eindrücke fördern, erfordert das Lesen eine aktive kognitive Anstrengung, die tiefe Reflexion und langfristiges Gedächtnis ermöglicht.

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Kulturelle Errungenschaft der Schriftsprache

Marriott betont, dass die Fähigkeit zum Lesen und Schreiben eine der bedeutendsten kulturellen Errungenschaften der Menschheitsgeschichte ist, die jedoch erst vor relativ kurzer Zeit, in einigen Gesellschaften vor etwa 150 Jahren, weit verbreitet wurde. Die Bedeutung der Schriftsprache geht weit über die reine Informationsübertragung hinaus. Sie ist das Fundament moderner Denkstrukturen, der Philosophie seit der Antike und der komplexen Mathematik. Ohne das geschriebene Wort wären intellektuelle Errungenschaften, die auf Logik und Argumentation basieren, in ihrer heutigen Form kaum möglich gewesen.

Der Dialog in klassischen Texten, etwa bei Platon, ist keine bloße Wiedergabe von Gesprächssituationen, sondern eine literarische und gedankliche Konstruktion, die durch die Schrift ermöglicht wurde. Heute hingegen prägt die Bildschirmkultur unseren Geist. Durch die ständige Präsenz von Smartphones und sozialen Medien verlieren wir die distanzierte, reflektierte Wahrnehmung der Welt. Studien zeigen einen dramatischen Rückgang der Lesegewohnheiten; in den USA sank die tägliche Lesezeit in den letzten zwanzig Jahren um vierzig Prozent.

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Gleichzeitig stagniert oder sinkt die Alphabetisierungsrate in vielen entwickelten Ländern, was auf eine zunehmende Unfähigkeit zur tiefen Textanalyse hindeutet. Dieser Wandel hat tiefgreifende Folgen für die öffentliche Debatte und den individuellen Verstand. Das Fernsehen markierte bereits den Beginn dieser Passivität, da es als weniger herausforderndes Medium das aktive Lesen ersetzte. Das Smartphone hat diesen Trend jedoch radikalisiert, da es den Zugang zu Informationen jederzeit und überall, aber oft oberflächlich, gestattet.

Neuronale Bahnen beim Lesen im Gehirn

Das Gehirn muss beim Lesen neue neuronale Bahnen bilden, da die visuelle Verarbeitung von Schrift nicht der natürlichen biologischen Ausrichtung der Augen entspricht, die eher auf die Erkennung von Mustern und Bedrohungen im Raum programmiert ist. Wer jedoch auf die Tiefe der Schriftkultur verzichtet, riskiert den Verlust der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen.

Es geht nicht nur um den Verzicht auf ein Hobby, sondern um den Erhalt der kognitiven Werkzeuge, die notwendig sind, um die moderne Welt kritisch zu hinterfragen und aktiv zu gestalten. Die Ausweitung der Bildschirmnutzung auf alle Lebensbereiche stellt somit einen historischen Epochenbruch dar, der die Grundlagen der menschlichen Kommunikation und des demokratischen Diskurses nachhaltig verändert.