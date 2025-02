Der verschwundene Lord: Ein Mord, Mythen und ein verschollener Name

Eine Geschichte von Intrigen, Lügen und verschwundenen Personen in den oberen Schichten der englischen Gesellschaft der 1970er Jahre. Ein Mord an einem Kindermädchen bleibt ungelöst und die Wahrheit um den verschwundenen Lord ist bis heute umstritten.

Seine Ehe war die Hölle. Seine Spielsucht war außer Kontrolle. Der Lord hatte allen Grund, zu verschwinden. Er tat es. Aber nicht, ohne etwas zu hinterlassen. Die Geschichte, die in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann und stetig fortgeschrieben wird, bis zum heutigen Tag und – jede Wette – noch lange darüber hinaus, ist eine verstrickte Geschichte von Intrigen, Lügen und Verschwörung en.

Obwohl die meisten der handelnden Personen gestorben sind oder zumindest für tot erklärt, was in diesem Fall einen großen Unterschied ausmacht und die Mythen weiter füttert, bleibt die Geschichte bis heute faszinierend und rätselhaft. Alter Adel spielt eine Rolle, gepaart mit den Machenschaften von Bankiers und Spielern. Es geht um Schein und Sein, um Klasse, Stand und Status, um die Kluft zwischen Oben und Unten, zwischen Upper und Lower Class. Arroganz und Dekadenz sind allgegenwärtig. Und im Zentrum dieses Netzwerks aus Intrigen steht ein Mord, verübt an einem Kindermädchen an einem kalten Novemberabend 1974 im feinen Londoner Viertel Belgravia. Zu den Absurditäten dieser an Absurditäten nicht eben armen Geschichte gehört, dass das Opfer fast in Vergessenheit geraten ist. Und das sagt viel aus über die handelnden Personen und die Gesellschaft, aus der sie stammen.





