Der VfL Gummersbach hat in der Handball-Bundesliga seinen sechsten Sieg in Serie gefeiert.

Die Oberbergischen bezwangen am Freitagabend vor 4.132 Zuschauern den HC Erlangen mit 28:25 und rückten in der HBL-Tabelle mit 20:8-Punkten vorerst auf Rang vier vor.

Erlangen rutschte auf Platz acht ab. Bester Werfer bei Gummersbach war Kristjan Horzen mit acht Toren, doch vor allem Keeper Bertram Obling zeigte mit 15 Paraden erneut eine starke Leistung und brachte die Gäste in der Schlussphase an den Rand der Verzweiflung. , sagte VfL-Coach Gudjon Valur Sigurdsson nach der Partie.

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"Wir haben uns insgesamt sehr schwergetan. Über unser Sieben-gegen-sechs haben wir uns die Führung zurückgeholt. Ich bin stolz auf die Jungs und wie sie in dieser Phase durchziehen. Bertram und Kristjan waren heute wieder überragend.