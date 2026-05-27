Der VfL Wolfsburg nach dem Abstieg: Eine schwierige Zeit für den Klub

Der VfL Wolfsburg erlebt nach dem Abstieg in die 2. Liga eine schwierige Zeit. Trainer Dieter Hecking versucht, seine Spieler zu trösten, aber viele sehen ihn als verantwortlich für die Probleme des Klubs.

Der VfL Wolfsburg erlebt nach dem Abstieg in die 2. Liga eine schwierige Zeit. Trainer Dieter Hecking versucht, seine Spieler zu trösten, aber viele sehen ihn als verantwortlich für die Probleme des Klubs.

Die Spieler selbst zeigen wenig Zusammenhalt und Ego, anstatt sich für das Team einzusetzen. Der Kapitän, Max Arnold, versteckte sich nach dem Abpfiff des Spiels in Paderborn, anstatt sich der Öffentlichkeit zu stellen. Nur wenige Spieler wie Wimmer stellten sich den Fragen der Journalisten. Hecking hingegen zeigte Größe, indem er sich allen Fragen stellte und Einblicke in seine Gefühlswelt gab.

Der Abstieg könnte ein gutes für den VfL sein, da nun Millionen Menschen zum Klub schauen und sich fragen, ob er direkt wieder aufsteigen wird oder an der Herausforderung scheitern wird





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