Der Vintage Bob: So tragen wir den 70er-Jahre-Schnitt jetzt

Der Vintage Bob ist der heiße Trend unter den kurzen Haarschnitten. Dieser voluminöse Schnitt umspielt das Gesicht modern und schmeichelt jedem Typ. Wir zeigen, wie du den 70er-Jahre-Style perfekt stylen kannst.

Kurzhaarschnitt gefällig? Dann aufgepasst: Der Vintage Bob fällt voluminös ins Gesicht, ohne unsere Vorzüge zu kaschieren. So tragen wir den begehrten 70er-Jahre-Schnitt jetzt. Der Klassiker der Frisuren, geliebt und gehasst und von Mode-Ikone Anna Wintour zur Signature-Frisur erkoren: der Bob. Aber, der Bob wäre nicht der Bob, hätte er nicht zahlreiche Unterarten, die aus dem Klassiker raffinierte Varianten zaubern.

Derzeit gilt der Vintage Bob als heiliger Gral unter den kurzen Haarschnitten.In den 70er-Jahren findet dieser Vintage-Schnitt seinen Ursprung. Ob kinnlang oder etwas kürzer: Der softe Schnitt umspielt das Gesicht modern, ohne zu verspielt zu wirken. Das liegt vor allem an der Art, wie der Bob geschnitten wird. Die Spitzen werden gezackt und mit feinen Stufen veredelt. Nur so bekommt das Haar die voluminöse Textur, welche sich beispielsweise vom stumpfen Blunt Bob unterscheidet.Auch das vordere Haare wird feinsäuberlich in Form gebracht. Schließlich gehören die Stirnfransen genauso zu diesem Schnitt, wie die kurze Grundlänge. Anstatt, dass dieser gerade über der Augenbraue verläuft, orientiert sich der Schnitt an den Außenseiten: Der Pony wird nach außen leicht ausgefranst. Das Resultat ist soft, die Bangs liegen durch den fließenden Schnitt fast von ganz alleine und sind damit auch noch äußerst pflegeleicht.Die Antwort ist so einfach wie simple: natürlich! Durch das leichte Ausfransen an den Kanten erhält auch feineres Haar Volumen. Wichtig ist jedoch: Den Pony nicht zu weit hinten anzusetzen, sonst fehlt dem restlichen Bob die wichtige Fülle. Zusätzlich hilft der Griff zur Rundbürste, um mehr Dynamik in die Strähnen zu bekommen. Nach dem Waschen einfach etwas Schaumfestiger in das leicht nasse Haar geben, das Mousse dann bis in den Ansatz kneten und die Strähnen über der Bürste in Form föhnen. Und auch mit Locken lässt sich der Schnitt tragen: Diffusor geschnappt und Locken in Form gebracht: et voilà, Haargefühl à la française





