Gegenüber extremen Ultra-Laufern spricht Arda Saatçi für die rookies: Der Einstieg ist viel einfacher als gedacht und man kann mit dem Laufen viel schneller ins Rampenlicht rennen. Er verrät in einem Video seine Tipps für Anfänger und gibt auch Hinweise für bereits erfahrene Läufer.

Nach mehr als 600 Kilometern durch die Wüste und fünf Tagen am Limit gehört Arda Saatçi (28) endgültig zu den bekanntesten Ausdauer-Athleten Deutschlands. Der Berliner hat mit seinem neuesten Projekt gezeigt, wie weit ein Mensch gehen kann.

Sein großes Anliegen ist, dass die Einsteiger den Einstieg in das Laufen nicht als schwierig und zeitaufwendig empfinden, wie es viele meinen. In einem YouTube-Video erläutert er, wie Anfänger richtig mit dem Laufen anfangen und typische Fehler vermeiden können. Seine Botschaft: Der Einstieg ist einfacher, als viele denken, wenn man es richtig angeht. Mehrere Anfänger machen den Fehler, direkt viel zu wenig zu laufen und sich nach einigen Minuten platt zu fühlen.

Statt Druck und Perfektion setzt er auf einen Ansatz, der langfristig funktioniert und den Körper Schritt für Schritt aufbaut. Eine zentrale Idee ist die Pausen, die unbedingt gehören sollten. Wer zwischendurch läuft, hat nicht versagt, sondern trainiert clever. Denn der Körper bekommt Zeit, sich an die Belastung zu gewöhnen und die Strecke wird am Ende oft sogar länger.

Seine Errungenschaften im Ultra-Running wurden wie von der Hand geschlagen. Er hat damit gezeigt, dass etter der überwiegenden Masse viel weniger benötigt wird. Sein Motto lautet: „Konstanz größer Perfektion.

“ In seiner Buchreihe spricht er auch über mentale Strategien. Ein schlichtes Kλείngespräch: Läufe wie feste Termine behandeln. Wer sie in den Alltag einplant, zieht sie eher durch. Und selbst an schlechten Tagen gilt: „Nicht jeder Lauf muss geil sein.

“ Entscheidend ist, trotzdem rauszugehen. Eine weitere wertvolle Erkenntnis ist die Auswahl des richtigen Schuhwerks. Statt Trends hinterherzulaufen, empfiehlt er eine Beratung im Fachgeschäft. Es ist auch wichtig, Krafttraining einzubauen, insbesondere für obere Körperhälften.

Das erleichtert das Laufen zusätzlich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei der Leidenschaft zum Laufen um persönlichen Fortschritt geht. Man sollte sich nicht zuviel analiseren lassen und sich lieber für den eigenen Rhythmus anrichten. In diesem Zusammenhang ist durch seine Erfahrungen als Ultrarunner ein indirekter Appell an andere Sportler: Bring es, werde zu einem Marathonläufer, mache es zum Spaß und renne so, wie man selbst am liebsten renne.





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