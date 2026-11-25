Als Weihnachtsfrau verkleidet, macht sie ehrenamtliche Besuche in Kitas und Seniorenheimen oder ist auf dem Weihnachtsmarkt in Lüneburg unterwegs.

Im normalen Berufsleben ist Sabine Urban aus Celle als pädagogische Mitarbeiterin an einer Grundschule tätig. Doch in den vergangenen Wochen des Jahres kommt für sie noch eine ganz bestimmte Berufung hinzu und zwar die der Weihnachtsfrau.

"Ho ho ho hier ist die Weihnachtsfrau". Auf dem Weihnachtsmarkt zieht sie die Blicke auf sich. Fast alle Menschen lächeln sie an. Die Weihnachtsfrau ist zu Gast auf dem Rathausmarkt in Lüneburg.

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Weihnachtsfrau bereitet Anderen gerne eine Freude Am Nachmittag hatte Sabine Urban bereits ihren ersten Einsatz.

"Es ist eine Freude, das machen zu können und zu dürfen. Anderen Menschen eine Freude zu bereiten, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und für die kleinen und großen Menschen da zu sein, zuzuhören und ein bisschen von meiner Zeit abzugeben, ist toll.

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" Zeit nimmt sie sich zum Beispiel im Seniorenheim Domicil. Sabine bereitet sich sorgfältig vor. Seit drei Jahren ist sie Weihnachtsfrau.

"Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Weihnachtsmann Nachwuchssorgen hat und er hat Männer und Frauen aufgefordert, wer sich das vorstellen könnte einfach mal zu einem Treffen zu kommen. "Im Seminar bei einem anderen Weihnachtsmann lernt sie, sich würdig zu verhalten und akkurat zu kleiden. "Ich mag es immer sehr kuschelig, deshalb habe ich diesen Fellbesatz gewählt. Ich mag auch diese Haube, das ist für mich etwas ganz Besonderes.

Auch die Handschuhe sind für mich ganz wichtig, dass man keine Ringe oder eine Uhr sieht. Je schöner das Kostüm ist, desto schöner fühlt man sich auch.

" Das Kostüm sei keins von der Stange, sagt sie. Ehrenamtliche Besuche in Kita und Seniorenheim Besuche in Kitas und Seniorenheimen macht Sabine meist ehrenamtlich, dann bringt sie natürlich auch kleine Geschenke mit. Wer möchte, kann sie auch privat buchen. Heute wartet im Seniorenheim eine besondere Kaffee-Runde auf sie.

"Guten Tag, ich wollte sie mal begrüßen, denn ich habe gehört, dass sie alle 100 Jahre alt sind und das finde ich toll", freut sich Sabine Urban. Alle vier Bewohner sind in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Sabine redet mit ihnen über die vielen Kindheits-Erinnerungen zu Weihnachten. So erzählt der 100-jährige Ernst Philipps:"Heiligabend durften die Kinder den Weihnachtsbaum zum ersten Mal sehen.

" Ingeborg Fricke, ebenfalls 100 Jahre alt sagt:"Meine Brüder haben Klavier und Geige gespielt und ich habe Flöte gespielt. " Mit einer Weihnachtsgeschichte beschert Sabine den 100-Jährigen Bewohnerinnen und Bewohnern eine schöne Stunde. Sie wissen die Abwechslung zu schätzen.

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"Ich freue mich für den Weihnachtsmann, dass er eine Partnerin hat", sagt Ingeborg Fricke. Auf dem Weihnachtsmarkt sind alle begeistert. Die Gleichberechtigung für das Amt des Weihnachtsmannes zweifelt hier niemand an. Einige sind etwas verwundert.

Eine Besucherin des Weihnachtsmarktes sagt:"Das muss nicht der Weihnachtsmann alleine machen. Die Frau darf auch mithelfen.

"Sabine Urban freut sich:"Menschen glücklich machen zu können, ist toll. Wenn man Glück teilt, ist es doppeltes Glück. Ich liebe das. Die Weihnachtsfrau ist für mich ein Geschenk des Herzens.

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