Quentin Tarantino und David Fincher vereinen Kräfte für die Fortsetzung von Once Upon a Time in Hollywood. Kritiker feiern Brad Pitts Comeback als Kultfigur Cliff Booth.

Das Filmgeschehen im Jahresverlauf erreicht mit einer neuen Produktion ein absolutes Highlight, das sofortige Aufmerksamkeit fordert. Der Name David Fincher hat sich als Regisseur bestätigt, um die Rolle zu übernehmen, die ursprünglich für den Schöpfer der Figur vorgesehen war. Quentin Tarantino konzipiert diese neue Geschichte als Fortsetzung seiner Ode an das klassische Studiosystem. Im Mittelpunkt steht die Figur Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt.

Regisseur David Fincher übernimmt die Inszenierung

Die Entscheidung für David Fincher als Regisseur fällt auf eine Figur, die als die beste Alternative für das Projekt gilt. Tarantino hatte den Charakter Cliff Booth aus dem Film Once Upon a Time in Hollywood als denjenigen identifiziert, der im Gedächtnis der Zuschauer am stärksten verankert ist. Der Star zeigte sich durch die nonchalante Eleganz und stoische Gelassenheit, mit der er durch das Los Angeles Ende der 1960er Jahre schlenderte, besonders faszinierend. Die Zusammenarbeit mit David Fincher soll nun diese Atmosphäre einfangen und für ein neues Kinoprojekt nutzbar machen.

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Positive Reaktionen der Directors Guild of America

Das Projekt erhielt bereits frühe Bestätigung durch Mitglieder der Directors Guild of America (DGA). Diese Gruppe hatte den Film mit dem Titel The Further Mis-Adventures of Cliff Booth bereits vor der öffentlichen Veröffentlichung gesehen. Die Reaktionen innerhalb der Gewerkschaft waren durchweg euphorisch und deuten auf eine hohe Produktionsqualität hin. Die Fachleute sahen sich einer Inszenierung gegenüber, die das Potenzial hat, die Erwartungen an ein Hollywood-Drama zu erfüllen. Diese interne Vorführung diente als erster Indikator für den potenziellen Erfolg des Films.

Kritiker loben Brad Pitt und die Besetzung

Die ersten Reaktionen der Filmkritik sind eindeutig und bestätigen die hohe Erwartungshaltung. The Further Mis-Adventures of Cliff Booth wird als absoluter Knaller bezeichnet. Ein ästhetisch anspruchsvoller Film, der die Beziehung zwischen Los Angeles und dem Kino einfängt. Brad Pitt wird als so charismatisch wie immer beschrieben. Er liefert seine beste Leistung seit Once Upon a Time in Hollywood ab. Die Kritiker heben insbesondere die Kombination aus Tarantinos Vorliebe für Hollywood-Chaos und der raffinierten Inszenierung von David Fincher hervor. Elizabeth Debicki bringt eine berauschende Sinnlichkeit in die Geschichte, die als integraler Bestandteil des Erfolgs wahrgenommen wird.

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Starke Unterstützung durch Scott Caan und Peter Weller

Neben den Hauptdarstellern tragen auch weitere Schauspieler maßgeblich zum Gelingen bei. Scott Caan und Peter Weller werden als fantastisch beschrieben. Kritiker äußern die Meinung, dass diese beiden Künstler dreimal so viel Leinwandzeit verdient hätten. Die Besetzung wird als bunt und zusammengewürfelt charakterisiert, was dem Film eine gewisse Raffinesse und Sexyität verleiht. Es handelt sich um ein wildes, urkomisches Hangout-Movie, das pulsiert und knistert. Die Dynamik zwischen den Charakteren und der settingbezogene Fokus auf Los Angeles schaffen eine intensive Atmosphäre.

Ein Triumph als Liebeserklärung an das Kino

Die Verbindung zwischen Tarantino und Fincher wird mit den Komponenten Erdnussbutter und Schokolade verglichen. Die Erdnussbutter steht dabei für das vulgäre Element, während die Schokolade in Blut getaucht ist. Diese Mischung resultiert in einem Film, der als absoluter Triumph gefeiert wird. Er wird als die beste Option für Kinobesucher im aktuellen Jahr angesehen. Der Film strotzt vor Energie und wirkt wie eine Liebeserklärung an die Stadt Los Angeles und die Filmgeschichte. Kritiker empfehlen dringend, den Film auf der größten verfügbaren Leinwand zu sehen, um das volle Erlebnis zu gewährleisten. Es ist ein bissiges und gemächliches Spin-off zum Original mit einem feurigen Finale, das die Zuschauer begeistert.